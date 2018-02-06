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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

استاد دانشگاه تهران جزء دانشمندان یک درصد جهان شد

استاد دانشگاه تهران جزء دانشمندان یک درصد جهان شد

علیرضا ترابی دانشیار دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در گزارش اخیر پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز (ISI-ES) علیرضا ترابی دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.

پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) براساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می‌پردازد که هر دو ماه یکبار و براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین‌الملل به‌روزرسانی می‌شود.

معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت‌گرفته به تولیدات علمی آنها در رشته و حوزه‌های موضوعی ۲۲ گانه مورد ارزیابی این پایگاه است.

برهمین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ‌شده خود، بالاترین استناد را داشته‌اند، مرتب‌سازی و سپس یک درصد برتر آنها، در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می‌شوند.

کد مطلب 4220937

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