استاد دانشگاه تهران جزء دانشمندان یک درصد جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در گزارش اخیر پایگاه استنادی طلایهداران علم تامسون رویترز (ISI-ES) علیرضا ترابی دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت.
پایگاه استنادی طلایهداران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) براساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران دانشگاههای مختلف به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا میپردازد که هر دو ماه یکبار و براساس آخرین تحولات در شبکه علم بینالملل بهروزرسانی میشود.
معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورتگرفته به تولیدات علمی آنها در رشته و حوزههای موضوعی ۲۲ گانه مورد ارزیابی این پایگاه است.
برهمین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپشده خود، بالاترین استناد را داشتهاند، مرتبسازی و سپس یک درصد برتر آنها، در حوزههای مختلف انتخاب و معرفی میشوند.
نظر شما