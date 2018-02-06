بوشهر میزبان دوره ششم اردوی شعر جوان انقلاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در قالب این اردوی چهار روزه که به ابتکار موسسه شهرستان ادب برگزار می‌شود، هفتاد شاعر جوان از سراسر کشور، برای سومین بار گرد هم خواهند آمد تا از برنامه‌های آموزشی فشرده با حضور استادان برجسته در زمینه شعر بهره‌مند شوند.

شرکت‌کنندگان در اردوی سوم و نهایی که امسال هفتاد نفر هستند از ۳۲ شهر و ۲۰ استان کشورمان می‌آیند. این شاعران جوان از میان گروه کثیری از علاقمندان بر اساس معیارهای مشخصی گزینش شده‌اند و در کلاس‌ها و کارگاه‌های متنوع، از برنامه‌های آموزشی با حضور استادان و شاعران سرشناسِ ملی در زمینه شعر بهره‌مند می‌شوند.

این استعدادهای تازه شعر کشور، در فراخوان «آفتاب‌گردان‌ها» با ارسالِ شعر شرکت کرده‌اند و بر اساس معیارهای مشخصی گزینش شده‌اند. مطالعات در زمینه شعر، انگیزه و جدیت، توان شعرخوانی، سطح دانش معرفتی، و آزمون طبع شعر از جمله مهم‌ترین معیارها برای حضور در این دوره تخصصی است.

گفتنی است به تازگی فراخوان دوره هفتم آفتاب‌گردان‌ها نیز منتشر شده است و علاقمندان به شرکت در این دوره‌ها، که به صورت رایگان برگزار می‌شود، می‌توانند به نشانی اینترنتی aftabgardanha.com مراجعه کنند.

گفتنی است دوره‌های آموزشی آفتابگردان‌ها را دفتر شعر مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به صورت سالانه برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی، کمک به پویایی شعر جوان، کشف و پرورش استعدادها و زمینه‌سازی برای رویش نسل جدید شاعران انقلاب اسلامی است. هر ساله، در قالب این دوره آموزشی، ده‌ها شاعر جوان و مستعد از سراسر کشور و بخصوص شهرستان‌ها، شناسایی شده و به عضویت دوره در می‌آیند.