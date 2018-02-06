به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه برنامه جدید راهبردی و عملیاتی اشتغال‌زایی مددجویان بر سه محور توانمندسازی، الگوی متناسب با زیست‌بوم کمیته امداد و پشتیبانی تنظیم‌شده است گفت: توانمندسازی شامل آموزش، نهادینه کردن فرهنگ کار و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی است. در برنامه جدید به افزایش انگیزه مددجو برای اشتغال توجه ویژه شده است.

عبدالملکی با تأکید بر اینکه الگوی طرح‌های اشتغال‌زایی باید متناسب با زیست‌بوم اقتصادی کمیته امداد باشد از آمادگی این نهاد برای اجرای ۵۰ طرح اشتغال تجمیعی خبر داد و افزود: اگر طرحی پس از بررسی، مثبت ارزیابی شد، مجوز اجرای طرح داده می‌شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد بابیان اینکه در صورت نبود پشتیبانی، ۹۰ درصد از مشاغل به‌ویژه مشاغل خرد به شکست منجر خواهد شد یادآور شد: پشتیبانی فقط آموزش نیست بلکه مسائل فنی، مالی، بازاریابی و عوامل ریسک را هم شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اهداف برنامه جدید اشتغال‌زایی مددجویان بر اساس اساسنامه کمیته امداد، برنامه پنج‌ساله ششم و سند اشتغال تدوین‌شده است گفت: بر این اساس باید ۱۷۰ هزار فرصت شغلی هرسال ایجاد شود که از این رقم ۵۶ هزار فرصت مربوط به مددجویان روستایی است.

عبدالملکی، اشتغال‌زایی برای مددجویان مناطق محروم و مرزی و زنان سرپرست خانوار را اولویت نخست این برنامه اعلام کرد و افزود: مشاغل دانش‌بنیان و خانگی و پایداری سازی مشاغل ایجادشده نیز از رویکردهای اصلی برنامه جدید اشتغال‌زایی است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد افزود: در این برنامه برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی مددجویان متناسب به وضعیت جغرافیایی و اقتصادی استان، شهرستان و روستا توجه جدی می‌شود.

وی کمیته امداد را یکی از بازیگران اصلی اشتغال‌زایی در کشور دانست و گفت: این نهاد از ابتدای تأسیس تاکنون یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است و طبق برنامه ششم باید تا پایان سال ۱۴۰۰ زمینه اشتغال ۸۵۰ هزار مددجوی دیگر را نیز فراهم کند.