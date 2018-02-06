مردم باید باشند تا انقلاب تداوم پیدا کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ضمن گرامیداشت مقام شامخ صدیقه کبری سلام الله و ایام فاطمیه و همچنین تبریک ایام الله دهه فجر در مورد ویژگی‌های انقلاب اسلامی ایران گفت: اگر ما نگاهی به انقلاب‌های عالم داشته باشیم بعضی‌ها تک محوری، یا بر مبنای آزادی خواهی هستند مانند انقلاب کبیر فرانسه، یا اقتصادی مانند انقلاب اکتبر شوروی و یا بدون هدف صرفا سیاسی هستند. در صورتیکه انقلاب جمهوری اسلامی ایران همه جنبه‌ها را داراست و تحقق بخش اهداف گسترده و متعددی بوده است.

وی افزود: اگر انقلابها را بخواهیم دسته بندی کنیم باید گفت که انقلاب‌ها به ۴ دسته تقسیم می‌شوند، نخست انقلاب‌های ناموفق است، دوم انقلابهایی که به ثمر رسیده‌اند ولی تداوم پیدا نکرده‌اند و به انحراف و سقوط کشیده شده‌اند و سوم انقلابهای موفق که با چالش رو به رو شده اند مثل انقلاب کبیر فرانسه و اما نوع چهارم که انقلاب کامل است، انقلابی که با همه ابعادش حضور پیدا کرد و استمرار هم یافت و در چهل سالگی انقلاب اسلامی باید پذیرفت که تا امروز کاملترین انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به ارکان لازمه تشکیل دهنده یک انقلاب الهی گفت: شروط لازم برای پیروزی و تداوم یک انقلاب بر مبنای دین سه رکن است، رهبری الهی، شریعت الهی و مردم، که شرط اول و دوم جزو شروط لازم است ولی شرط سوم جزو شروط کافی است، یعنی باید مردم باشند تا انقلاب تداوم پیدا کند چون اگر همراهی مردم نباشد استمرار نمی‌یابد.

وی با اشاره به سخن شهید مطهری که می‌فرماید قدرت بیرونی به همراه قوت درونی که با هم ترکیب شوند منجر به اقتدار می‌شود، گفت : المؤمن کالجبل الراسخ. ما باید مؤمن مثل آهن تربیت کنیم و آن وقت موشک در اختیارش قرار دهیم و در مورد حکومت هم همین جور است.

در پایان حجت الاسلام والمسلمین سعیدی با اشاره به سخنان حاج آقا مجتبی تهرانی اظهار داشت: در تربیت چند رکن تأثیر دارد، کلاس یا سطح آموزش معرفت و معرفت اندوزی، محیط که بنا است تربیت و آموزش در آنجا انجام گیرد، اساتید و مربیان که می‌بایست هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اعتقادی در سطح تراز انقلاب باشند، فرماندهی، مدیر، کسی که مسئولیت رهبری یک دانشگاه را دارد باید همراه معنویت باشد که اگر این گونه در کنار حوزه نمایندگی عمل شود تأثیر دانشگاه در تربیت مردان مومن بیشتر می گردد.