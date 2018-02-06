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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خبر داد؛

دستگیری ۱۰ نفر از سرشاخه های شرکت های هرمی در مشهد

دستگیری ۱۰ نفر از سرشاخه های شرکت های هرمی در مشهد

مشهد-رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: ۱۰ نفر از  سرشاخه های شرکت های  هرمی در مشهد دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رزمخواه ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: رصد اطلاعاتی نشان می داد افرادی با حضور در منزلی مسکونی واقع در محدوده جاده قدیم قوچان با فعالیت های غیر مجاز اینترنتی و تحت عناوین شرکت های هرمی در صدد عضو یابی هستند.

وی افزود: پس از پیگیری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت و  تیمی زبده از کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مامور رسیدگی به این پرونده شدند.

 رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پس از چند روز کار گسترده پلیسی و تایید فعالیت مجرمانه این افراد، هماهنگی های لازم با مقام قضائی برای بازرسی از محل به عمل آمد و  کارآگاهان پس ازکنترل و مراقبت های نامحسوس، زمانی که سرشاخه های این شبکه در محل حضور داشتند به طور ضربتی منزل مسکونی را مورد بازرسی قرار دادند.

رزمخواه خاطرنشان کرد :در این عملیات ۱۰ متهم که اهل استان های مازندران و تهران بودند را در حین آموزش و انجام فعالیت شرکت هرمی دستگیر و در بازرسی از محل فعالیت آنان تعدادی مجله ، جزوات و کتب مرتبط با فعالیت های مجرمانه هرمی را به همراه تجهیزات رایانه همراه کشف کردند.

کد مطلب 4221113

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