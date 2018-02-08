«سی هزار سال هنر» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سی هزار سال هنر» که اثری است از گروه انتشاراتی «فایدن» در انگلستان، در واقع مجموعهای است در معرفی هزار اثر هنری متعلق به فرهنگها و تمدنهای مختلف در طول تاریخ که با ترتیب زمانی در کنار هم قرار گرفتهاند. نخستین اثر هنریِ اشاره شده در این کتاب، متعلق به نخستین نمونههای نقاشی غاری و مربوط به سی هزار سال پیش است و آخرین اثر متعلق به سال ۲۰۰۱ است.
در هر صفحه از کتاب یک تصویر، یک جدول از مختصات و مشخصات اثر و یک متن توصیفی دقیق وجود دارد که در آن خصوصیات سبکی، اهمیت تاریخی و زمینههای اجتماعی، سیاسی و گاه اقتصادی خلق اثر نیز آمده است. همچنین در این اثر به شیوه ساخت، مواد و مصالح به کار رفته و اطلاعاتی درباره هنرمند و زمانهاش نیز اشاره شده است.
این کتاب همچنین یک نمودار تاریخی و جغرافیایی دارد که تاریخ پیدایش و افول فرهنگها و تمدنها، زمان پیدایش نهضتها و جریانهای هنری در محدودههای جغرافیایی در آن نمایش داده شده است.
از دیگر ویژگیهای این کتاب واژهنامه و نمایه آن است؛ در واژهنامه، بسیاری از تکنیکهای ساخت آثار شرح داده شده و درباره فرهنگها و تمدنهای معرفی شده در کتاب، اطلاعات مختصر و مفیدی ارائه شده است.
آخرین بخش کتاب نیز نمایه است که به مثابه یک فهرست دقیق برای جستجو و یافتن تمام آثار، سبکها، هنرمندان و حتی کشورها عمل میکند. این نمایه دوزبانه (فارسی به انگلیسی) است و خواننده میتواند از معادل اصلی خبردار شود.
مخاطب اصلی این اثر نه فقط متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان هنر و هنرمندان، بلکه تمام علاقهمندان به هنر هستند. این اثر برای علاقهمندان به حوزههای تاریخ و مردمشناسی و مطالعات تاریخ هنر، بهطور ویژه سودمند است زیرا حین معرفی هر اثر در اغلب موارد اطلاعات مفیدی از نحوه زندگی، خوراک، پوشاک و مناسک آن مردمان نیز ارائه شده است.
برخی از آثار کتاب «سی هزار سال هنر» یا بسیار کمتر دیده شدهاند یا در کتابهای تاریخ هنر ترجمه شده به فارسی وجود ندارند.
کتاب «سی هزار سال هنر» با ترجمه «گلناز صالحکریمی» و «منیره پنجتنی» از سوی انتشارات «کارگاه فیلم و گرافیک سپاس» در ١٢۲۴ صفحه، به صورت گلاسه و تمام رنگی با قیمت ۲۵۰ هزار تومان منتشر و روانه کتابفروشیها شده است.
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