«سی هزار سال هنر» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سی هزار سال هنر» که اثری است از گروه انتشاراتی «فایدن» در انگلستان، در واقع مجموعه­‌ای است در معرفی هزار اثر هنری متعلق به فرهنگ­‌ها و تمدن­‌های مختلف در طول تاریخ که با ترتیب زمانی در کنار هم قرار گرفته‌­اند. نخستین اثر هنریِ اشاره شده در این کتاب، متعلق به نخستین نمونه­‌های نقاشی غاری و مربوط به سی هزار سال پیش است و آخرین اثر متعلق به سال ۲۰۰۱ است.

در هر صفحه از کتاب یک تصویر، یک جدول از مختصات و مشخصات اثر و یک متن توصیفی دقیق وجود دارد که در آن خصوصیات سبکی، اهمیت تاریخی و زمینه‌­های اجتماعی، سیاسی و گاه اقتصادی خلق اثر نیز آمده است. همچنین در این اثر به شیوه ساخت، مواد و مصالح به کار رفته و اطلاعاتی درباره هنرمند و زمانه­‌اش نیز اشاره شده است.

این کتاب همچنین یک نمودار تاریخی و جغرافیایی دارد که تاریخ پیدایش و افول فرهنگ‌­ها و تمدن­‌ها، زمان پیدایش نهضت‌­ها و جریان­‌های هنری در محدوده‌­های جغرافیایی در آن نمایش داده شده است.

از دیگر ویژگی­‌های این کتاب واژه‌­نامه و نمایه آن است؛ در واژه‌­نامه، بسیاری از تکنیک­‌های ساخت آثار شرح داده شده و درباره فرهنگ‌­ها و تمدن­‌های معرفی شده در کتاب، اطلاعات مختصر و مفیدی ارائه شده است.

آخرین بخش کتاب نیز نمایه است که به مثابه یک فهرست دقیق برای جست­جو و یافتن تمام آثار، سبک­‌ها، هنرمندان و حتی کشورها عمل می­‌کند. این نمایه دوزبانه (فارسی به انگلیسی) است و خواننده می‌­تواند از معادل اصلی خبردار شود.

مخاطب اصلی این اثر نه فقط متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان هنر و هنرمندان، بلکه تمام علاقه‌مندان به هنر هستند. این اثر برای علاقه‌مندان به حوزه‌­های تاریخ و مردم­‌شناسی و مطالعات تاریخ هنر، به­‌طور ویژه سودمند است زیرا حین معرفی هر اثر در اغلب موارد اطلاعات مفیدی از نحوه زندگی، خوراک، پوشاک و مناسک آن مردمان نیز ارائه شده است.

برخی از آثار کتاب «سی هزار سال هنر» یا بسیار کمتر دیده­ شده‌­اند یا در کتاب­‌های تاریخ هنر ترجمه شده به فارسی وجود ندارند.

کتاب «سی هزار سال هنر» با ترجمه «گلناز صالح‌کریمی» و «منیره پنج‌تنی» از سوی انتشارات «کارگاه فیلم و گرافیک سپاس» در ١٢۲۴ صفحه، به صورت گلاسه و تمام رنگی با قیمت ۲۵۰‌ هزار تومان منتشر و روانه کتابفروشی‌ها شده است.