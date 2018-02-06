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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

در پیامی؛

سرلشکر جعفری درگذشت «رضا مقدسی» را تسلیت گفت

سرلشکر جعفری درگذشت «رضا مقدسی» را تسلیت گفت

فرمانده کل سپاه در پیامی درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحوم رضا مقدسی از فعالان و مدیران متعهد و خوشنام رسانه‌ای کشور، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است: 

انا لله و انا الیه راجعون

سلام علیکم؛

دریافت خبر درگذشت برادر متعهد و دغدغه مند جامعه رسانه‌ای کشور مرحوم رضا مقدسی که پس از تحمل یک دوره بیماری طولانی دعوت حق را لبیک گفت موجب تأسف و اندوه اینجانب گردید. وی یکی از سرمایه‌های انقلاب اسلامی در عرصه رسانه بود و سالیان طولانی خالصانه و متعهدانه در این راه قدم برداشت. از دست دادن او در این مقطع زمانی که نظام و انقلاب سخت به تجربیات و دانش او نیاز داشت، ثلمه‌ای بزرگ است.  

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگوار ایشان و سایر دوستان و همکاران وی، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان سلامتی و صبر آرزومندم.

کد مطلب 4221203
هادی رضایی

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