سرلشکر جعفری درگذشت «رضا مقدسی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحوم رضا مقدسی از فعالان و مدیران متعهد و خوشنام رسانه‌ای کشور، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام به این شرح است:

انا لله و انا الیه راجعون

سلام علیکم؛

دریافت خبر درگذشت برادر متعهد و دغدغه مند جامعه رسانه‌ای کشور مرحوم رضا مقدسی که پس از تحمل یک دوره بیماری طولانی دعوت حق را لبیک گفت موجب تأسف و اندوه اینجانب گردید. وی یکی از سرمایه‌های انقلاب اسلامی در عرصه رسانه بود و سالیان طولانی خالصانه و متعهدانه در این راه قدم برداشت. از دست دادن او در این مقطع زمانی که نظام و انقلاب سخت به تجربیات و دانش او نیاز داشت، ثلمه‌ای بزرگ است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگوار ایشان و سایر دوستان و همکاران وی، برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال علو درجات و برای بازماندگان سلامتی و صبر آرزومندم.