به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در مراسمی که دوشنبه ظهر در بورلی هیلتون برگزار شد همه اسکاری‌های امسال به جز انیس وردا کارگردان فرانسوی گرد آمده بودند. البته جای خالی خانم کارگردان با تمثال مقوایی وی پر شده بود.

انیس وردا کارگردان «چهره‌ها مکان‌ها» امسال از نامزدهای اسکار در بخش مستند است. به جای وی کارگردان همکاری وی جی‌آر در این مراسم شرکت کرد و با یک ایده درخشان تصویری تمام قد از کارگردان را با خود به مراسم آورد تا جای خالی او را پر کند.

شرکت کنندگان مراسم نیز از این ابتکار استقبال کردند.

در یکی از این تمثال‌ها خانم کارگردان با گربه محبوبش به چشم می‌خورد.

بسیاری از بازیگران در کنار این تمثال قرار گرفتند و با وردا عکس یادگاری گرفتند. تیموتی شالامه بازیگر جوان «مرا با نامت صدا بزن» از جمله این چهره‌ها بود.

این سی و هفتمین ضیافت سالانه نامزدهای اسکار بود که به میزبانی هیات رییسه آکادمی هر سال برگزار می‌شود.

نودمین دوره جوایز اسکار یکشنبه چهارم مارس (صبح دوشنبه ۱۴ اسفند) در دالبی تیه‌تر در هالیوود برگزار می‌شود. مثل سال پیش امسال جیمی کیمل مجری این مراسم است.