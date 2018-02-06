حفاران غیرمجاز اشیاء تاریخی در قم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، بهروز ایزدی اظهار داشت: بر اساس گزارش واصله از دوستداران میراث فرهنگی با یگان حفاظت میراث فرهنگی، سه حفار غیرمجاز در روستای بشارت آباد، در بخش سلفچگان استان قم دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این ۳ حفار خود را کارمند میراث فرهنگی قم معرفی می‌کردند و با جعل عنوان کارمند میراث فرهنگی دست به حفاری غیر مجاز می‌زدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم افزود: پس از تماس گزارشات واصله از سوی دوستداران میراث فرهنگی، عوامل گشت یگان حفاظت قم به راهنمایی افراد بومی به محل حفاری اعزام شدند.

وی گفت: پس از حضور نیروهای یگان، حفاران از محل متواری شده و عوامل یگان با گودال‌هایی با عمق ۴ و ۱ متر مواجه شدند که به قصد دستیابی به اشیاء تاریخی و عتیقه حفر شده بود.

ایزدی ادامه داد: از حفاران یک خودرو پراید بجا مانده بود که پس از انتقال به پارکینگ و با پیدا کردن راننده پراید و اعترافات او، دو نفر همدست وی نیز شناسایی و به دستور مقام قضایی احضار گردیدند.

وی در پایان از مردم قم خواست تا برای حفظ میراث فرهنگی استان، گزارش هرگونه اقدام مشکوک و مشاهده جرائم علیه میراث فرهنگی را با شماره‌های ۳۷۲۱۲۲۸۰ و ۳۷۲۱۳۶۶۰ به فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی قم اطلاع دهند یا با تلفن ۱۱۰ تماس حاصل کنند.