  1. استانها
  2. قم
۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۶

حفاران غیرمجاز اشیاء تاریخی در قم دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز اشیاء تاریخی در قم دستگیر شدند

قم - فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی قم گفت: افرادی که قصد حفاری غیرمجاز برای کشف اشیای تاریخی در روستای بشارت آباد، در بخش سلفچگان استان قم را داشتند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم، بهروز ایزدی اظهار داشت: بر اساس گزارش واصله از دوستداران میراث فرهنگی با یگان حفاظت میراث فرهنگی، سه حفار غیرمجاز در روستای بشارت آباد، در بخش سلفچگان استان قم دستگیر شدند.

وی ادامه داد: این ۳ حفار خود را کارمند میراث فرهنگی قم معرفی می‌کردند و با جعل عنوان کارمند میراث فرهنگی دست به حفاری غیر مجاز می‌زدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان قم افزود: پس از تماس گزارشات واصله از سوی دوستداران میراث فرهنگی، عوامل گشت یگان حفاظت قم به راهنمایی افراد بومی به محل حفاری اعزام شدند.

وی گفت: پس از حضور نیروهای یگان، حفاران از محل متواری شده و عوامل یگان با گودال‌هایی با عمق ۴ و ۱ متر مواجه شدند که به قصد دستیابی به اشیاء تاریخی و عتیقه حفر شده بود.

ایزدی ادامه داد: از حفاران یک خودرو پراید بجا مانده بود که پس از انتقال به پارکینگ و با پیدا کردن راننده پراید و اعترافات او، دو نفر همدست وی نیز شناسایی و به دستور مقام قضایی احضار گردیدند.

وی در پایان از مردم قم خواست تا برای حفظ میراث فرهنگی استان، گزارش هرگونه اقدام مشکوک و مشاهده جرائم علیه میراث فرهنگی را با شماره‌های ۳۷۲۱۲۲۸۰ و ۳۷۲۱۳۶۶۰ به فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی قم اطلاع دهند یا با تلفن ۱۱۰ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 4221327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها