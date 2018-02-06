همکاری های مشترک ایران و روسیه نتایج مثبتی در منطقه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت؛ علی لاریجانی امروز (سه شنبه 17 بهمن ماه) در دیدار با لئونید اسلوتسکی فرستاده ویژه مجلس دومای روسیه و رئیس کمیته امور بین الملل دومای دولتی فدراسیون روسیه اظهار داشت: ضروری است تا همکاری ها میان دو کشور ادامه داشته باشد تا به پیشرفت های بیشتری نائل شویم.

لاریجانی تشکیل کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه را ابتکار عمل مناسبی برای کمک به تقویت روند همکاری های رو به رشد تهران و مسکو دانست و افزود: البته همه فعالیت در منطقه نباید متمرکز بر سوریه و مسائل منطقه باشد و خوشحال هستیم که شما علاقمند به سایر حوزه ها با ایران می باشید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن ابلاغ سلام " والودین "رئیس دومای روسیه، تصریح کرد: از اینکه شخص ایشان در تقویت روند همکاری های دو کشور نقش آفرینی می کنند؛ قدردانی می کنیم و مجلس شورای اسلامی هم در ایران زمینه های شکل گیری بهتر امور را فراهم می کند.

لاریجانی گفت: از توجه شما بر مباحث سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی خوشحال هستیم. روابط اقتصادی ما می تواند رشد قابل توجهی داشته باشد ؛زیرا زمینه های کار متنوعی وجود دارد.

اسلوتسکی: نقش شما و پارلمان در موضوع "ترتیبات جدید منطقه ای " مهم است

همچنین در این دیدار لئونید اسلوتسکی گفت: آقای والودین با اعزام بنده به تهران بر این نکته تأکید داشتند که جنابعالی را هم به عنوان یک دوست و هم فردی تأثیرگذار در تقویت مناسبات فی مابین می دانند.

وی افزود: نقش شما و پارلمان در موضوع "ترتیبات جدید منطقه ای" مرتبط با بحران مهم است و رئیس دوما پیشنهاد شما را برای تشکیل کمیسیون عالی مشترک پارلمانی مورد توجه و بررسی دقیق قرار دادند و بر همکاری های جدی تأکید داشتند.

وی تصریح کرد: در ابتدا لازم است برای تقویت همکاری های مورد توافق دولت روسیه و ایران همه ظرفیت ها مورد توجه قرار گیرد و ما آمادگی داریم تا زیرساخت های لازم برای تحقق آینده های مشترکمان را فراهم کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که تا زمان سفر والودین رئیس دومای روسیه به ایران زمینه های گسترش همکاری های پارلمانی دو جانبه مهیا شده باشد و توافقات دولتی ایران و روسیه با سرعت قابل قبولی محقق شود.

