مازندران بالاترین نرخ سواد را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی قاسمی، شامگاه سه شنبه در آیین افتتاحیه باشگاه دانش‌پژوهان جوان استان مازندران، با بیان اینکه انقلاب اسلامی فضای و تاریخ ایران را تغییر داد، افزود: بسترهای جدیدی ایجاد شد و ما باید قدردان همه کسانی که برای بشریت و انسانیت تلاش کردند باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، با اذعان بر این امر که آنچه که داریم به سادگی به ما نرسیده و با تلاش‌ها و خون‌دل‌ها بوده است، بر پاسداشت آنها تأکید کرد و افزود: باید پیوسته به‌دنبال تکامل‌بخشی آن باشیم چرا توقف بر وضع موجود منطقی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما بعد از چهل سال نسبت به برخی مسائل نگاه دیگری داریم اما این نباید ما را از بیان عظمت انقلاب اسلامی بازدارد.

قاسمی با بیان اینکه ما بسترسازی لازم برای ارتقا علمی، فرهنگی و آموزشی استان را وظیفه خود می‌دانیم و برای این امر از هیچ‌کاری دریغ نمی‌کنیم، گفت: اما اگر امروز امکاناتی ایجاد می‌شود به‌سادگی محقق نشده است و ما برای تک تک این فضاها با حوصله و خون‌دل کار می‌کنیم.

وی با اعلام اینکه وضعیت، وضعیت خوبی نیست، افزود: باشگاه ما باید دارای چنان امکاناتی باشد که دانش‌آموزان حتی تمایل به بیرون رفتن از آن را هم نداشته باشند و بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند.

قاسمی با تأکید بر اینکه با هم‌افزایی، هم‌دلی و هم‌اندیشی می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم، گفت: باید داشته‌هایمان را روی هم بریزیم تا سرمایه‌های جدیدی برای فرزندانمان ایجاد کنیم و با این امر مطمئن هستم که فرزندان استان ما، فرصت‌های جدیدی برای نسل‌های آینده ایجاد خواهند کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران، با بیان اینکه استان مازندان بالاترین نرخ سواد را در کشور دارد، ابراز امیدواری کرد تا با بسترسازی مناسب، بیشترین شخصیت‌های علمی در این استان به منصه ظهور برسد و دانش‌پروهان جوان، دانشمندانی به عرصه علم، ادب، فرهنگ و تمدن کشور تقدیم کنند.