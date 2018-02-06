به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان شاغل در ادارات شهرستان خرم آباد به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر برگزار شد.

این دوره از مسابقات به میزبانی اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان لرستان و با حضور بیش از ۲۰ تیم ورزشی از جهادکشاورزی، اداره امورمالیاتی، بهزیستی، اداره شیلات، بنیادمسکن، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری لرستان، شرکت گاز، شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت شیرپگاه لرستان، سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، اداره اموراقتصادی ودارایی، اداره نوسازی مدارس، کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره فنی و حرفه‌ ای، سازمان تامین اجتماعی، آموزش و پرورش ناحیه ۱، اداره استاندارد، اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲، هیئت ورزش های همگانی، اداره ورزش و جوانان شهرستان خرم آباد، دادگستری، شرکت آب معدنی بیشه، شرکت غله و خدمات بازرگانی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زیر نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان خرم آباد و هیئت ورزش های همگانی در سالن ورزشی اداره کار برگزار شد.

بیش از ۱۰۰ کارمند از بخش دولتی و خصوصی ادارات در این مسابقات حضور داشتند.

مریم جلدانی، مژگان محمدزاده و معصومه رک رک داوران این مسابقات بودند و سرپرست فنی مسابقات بر عهده فاطمه قیاسوندی بود.

در پایان رقابت ها در رده سنی اول ۱۳۷۰ الی ۱۳۶۳ مقام اول و مدال طلا به شیرین محب زاده از آموزش و پرورش ناحیه ۱، مقام دوم و مدال نقره به مریم جعفری از شرکت مخابرات و مقام سوم و مدال برنز به فرناز موحد از سازمان تامین اجتماعی رسید.

همچنین در رده سنی دوم ۱۳۶۲ الی ۱۴۵۷ مقام اول و مدال طلا به فیضیه مریدی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مقام دوم و مدال نقره به زهرا ولی نیا از شرکت مخابرات، مقام سوم و مدال برنز به مریم دانیال‌نیا از آموزش و پرورش رسید.

در رده سنی سوم ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۰ مقام اول و مدال طلا را مژگان علی‌پناه از هیئت ورزش همگانی، مقام دوم و مدال نقره را مژگان مالمیر از دانشگاه علوم پزشکی و مقام سوم و مدال برنز را فروزان پیرمحمدی از دادگستری کسب کردند.

در رده سنی چهارم ۱۳۴۶ به بالا نیز مقام اول و مدال طلا به زهرا فرنیا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مقام دوم و مدال نقره به فردوس چگنی از جهاد کشاورزی و مقام سوم و مدال برنز به فروزان عطایی پور از آموزش و پرورش ناحیه ۲ تعلق یافت.

در پایان رقابت ها با حضور لیلا سلاحورزی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری لرستام، به ورزشکاران برتر مقام های اول تا سوم حکم قهرمانی و مدال و جوایزی اهدا شد.