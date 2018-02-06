۱۲ فقره قتل طی امسال در خراسان شمالی رخ داد/۵ نفر زندانی اغتشاشات

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری بعداز ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: از این تعداد قتل، پنج فقره در بجنورد، سه فقره در اسفراین، یک فقره در فاروج، یک فقره در شیروان، یک فقره در آشخانه و یک فقره در جاجرم رخ داده است.

حجت الاسلام جعفری افزود: طی امسال برای پرونده ۱۰ فقره قتل عمد در خراسان شمالی رای صادر شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به دستگیر ۱۸۱ نفر در اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: از این تعداد ۱۷۶ نفر در روزهای نخست دستگیری آزاد و تنها پنج نفر از آنان تا تعیین تکلیف نهایی در زندان به سر می برند.

این مسئول اضافه کرد: از مجموع ۱۸۱ نفر دستگیر شده، ۱۰۱ نفر با ارشاد و دادن تعهد و ۷۵ نفر نیز با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بیان کرد: مردم خراسان شمالی به علت داشتن بصیرت، آگاهی و تدین کمترین مشکل را در اغتشاشات اخیر ایجاد کردند.

حجت الاسلام جعفری گفت: البته هوشیاری نیروهای امنیتی، ‌نظامی و انتظامی و قضایی خراسان شمالی در کنترل اغتشاشات اخیر بسیار موثر بوده است و متاسفانه عده ای از جوانان از طریق فضای مجازی تحت تاثیر دشمنان نظام قرار گرفته و در اغتشاشات شرکت کردند.

وی اعلام کرد: تعدادی از دستگیرشدگان این اغتشاشات اهل خراسان شمالی نبودند و از دیگر نقاط وارد استان شده اند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه به آمار زندانیان این استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون یک هزار و ۶٢۰ نفر در زمینه های مالی، مواد مخدر، سرقت و سایر جرایم در زندان های استان به سر می برند.

حجت الاسلام جفری اظهار کرد: با تلاش ستاد دیه خراسان شمالی و انجمن حمایت از زندانیان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، طی امسال ۲۱۵ نفر زندانی آزاد شدند.

وی در بخشی دیگر از سخن خود به شمار پرونده های وارده به دستگاه قضایی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: طی ۱۰ ماه نخست امسال ۱۳۵ هزار و ۹۱۵ پرونده به واحدهای مختلف دستگاه قضای استان وارد شده است که ۱۳۲ هزار و ۱۹۷ فقره از آنان رسیدگی و مختومه شدند.

این مقام قضایی بیان کرد: ضرب و جرح عمدی، سرقت، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در تصادفات رانندگی، تهدید، تخریب، مواد مخدر، رانندگی بدون گواهینامه، تصرف عدوانی و ترک انفاق ۱۰ جرم نخست کیفری در خراسان شمالی بوده اند.