اجلاسیه کرسی تخصصی «تشکیک اتصالی وجود» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری معاونت علمی دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی و کمیته دستگاهی دانشگاه فردوسی مشهد اجلاسیه کرسی تخصصی «تشکیک اتصالی وجود و سریان اوصاف کمال و نقص در مراتب هستی از منظر حکمت متعالیه» برگزار می شود.

در این نشست علمی که با ارائه عباس جوارشکیان دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد همراه است، محمد مهدی گرجیان، قاسم کاکایی، محمد محمدرضایی به عنوان شورای داوران، و عباس شیخ شعاعی، محمد فنائی اشکوری و علیرضا قائمی نیا به عنوان شورای ناقدان حضور دارند. همچنین دبیر علمی این نشست جهانگیر مسعودی میباشد.

علاقه مندان برای حضور در این نشست می توانند روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ به دانشکده الهیات و معارف اسلامی، سالن اجلاسیه مراجعه نمایند.