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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۸

الهیات خون خواهی، از مبنای فقهی تا اقدام عملی

الهیات خون خواهی، از مبنای فقهی تا اقدام عملی

در نشستی با حضور جمعی از اساتید حوزه مبانی فقهی، قرآنی و کلامیخون‌خواهی در اسلام واکاوی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مبانی فقهی، قرآنی و کلامی خون‌خواهی در اسلام، طی سلسله مباحث الهیات راهبردی با عنوان «الهیات‌خون‌خواهی» واکاوی و بررسی می شود.

در نشستی که به همین منظور برگزار می شود، محمدباقرتحریری استاد حوزه، آیت‌الله علی‌اکبررشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه پایتخت و حجت‌الاسلام عبدالحسین‌خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی می کند.

علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند جهت ثبت‌نام، مشخصات و میزان تحصیلات خود را تا ساعت ٢٢ روز یکشنبه ٧ تیرماه ١۴۰۵ به شماره ۰٩٢٢۶٢۰١٨١۵ پیامک کنند.

این نشست روز دوشنبه ٨ تیرماه ١۴۰۵ ساعت ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠ به نشانی تهران، میدان فلسطین، سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود. همچنین علاقه مندان می توانند نشست را به صورت زنده از خبرگزاری مهر مشاهده کنند.

کد مطلب 6872858
سیده فاطمه سادات کیایی

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    نظرات

    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام و وقت بخیر پخش زنده مراسم رو چطور باید دنبال کرد؟

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