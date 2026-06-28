الهیات خون خواهی، از مبنای فقهی تا اقدام عملی

به گزارش خبرنگار مهر، مبانی فقهی، قرآنی و کلامی خون‌خواهی در اسلام، طی سلسله مباحث الهیات راهبردی با عنوان «الهیات‌خون‌خواهی» واکاوی و بررسی می شود.

در نشستی که به همین منظور برگزار می شود، محمدباقرتحریری استاد حوزه، آیت‌الله علی‌اکبررشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه پایتخت و حجت‌الاسلام عبدالحسین‌خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی می کند.

علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند جهت ثبت‌نام، مشخصات و میزان تحصیلات خود را تا ساعت ٢٢ روز یکشنبه ٧ تیرماه ١۴۰۵ به شماره ۰٩٢٢۶٢۰١٨١۵ پیامک کنند.

این نشست روز دوشنبه ٨ تیرماه ١۴۰۵ ساعت ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠ به نشانی تهران، میدان فلسطین، سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود. همچنین علاقه مندان می توانند نشست را به صورت زنده از خبرگزاری مهر مشاهده کنند.