الهیات خون خواهی، از مبنای فقهی تا اقدام عملی

به گزارش خبرنگار مهر، مبانی فقهی، قرآنی و کلامی خونخواهی در اسلام، طی سلسله مباحث الهیات راهبردی با عنوان «الهیاتخونخواهی» واکاوی و بررسی می شود.
در نشستی که به همین منظور برگزار می شود، محمدباقرتحریری استاد حوزه، آیتالله علیاکبررشاد رئیس شورای حوزههای علمیه پایتخت و حجتالاسلام عبدالحسینخسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانی می کند.
علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند جهت ثبتنام، مشخصات و میزان تحصیلات خود را تا ساعت ٢٢ روز یکشنبه ٧ تیرماه ١۴۰۵ به شماره ۰٩٢٢۶٢۰١٨١۵ پیامک کنند.
این نشست روز دوشنبه ٨ تیرماه ١۴۰۵ ساعت ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠ به نشانی تهران، میدان فلسطین، سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود. همچنین علاقه مندان می توانند نشست را به صورت زنده از خبرگزاری مهر مشاهده کنند.
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