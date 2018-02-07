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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

در جلسه هماهنگی مدیران تصویب شد؛

تعیین وضعیت ساختمان برق حرارتی تا۲۴ ساعت

تعیین وضعیت ساختمان برق حرارتی تا۲۴ ساعت

مدیران ساختمان حادثه دیده برق حرارتی وزارت نیرو تا ۲۴ ساعت مهلت دارند که وضعیت ساختمان را از نظر ایستایی و مقاومت مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: در واپسین ساعات عملیات در ساختمان هستیم مراحل به خوبی به پایان می رسد درجه حرارات به حالت خوبی پایین امده و در ساعات پایانی لکه گیری هستیم و اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا دو سه ساعت آینده کل عملیات به پایان می رسد.

جلال ملکی افزود: جلسه هماهنگی مدیران مسئول دستگاه های حاضر در حادثه تشکیل شد که مصوبات آن به شرح ذیل است:

- مسئولان ساختمان پس از اینکه ساختمان توسط نیروهای آتش نشان به آنها تحویل شد فرصت دارند تا ۲۴ ساعت با کمک مشاوران در خصوص بررسی وضعیت ساختمان، ایستایی و مقاومت ساختمان اقدام کنند.

- ساختمانهای تخلیه شده اطراف ساختمان حادثه دیده در صورتی می توانند از ساختمانها بهره برداری کنند که نظر کارشناسی مهندسان این باشد و اگر اعلام شود که ساختمان ریسک بالایی دارد، آنها هم نمی توانند تا زمان رفع خطر از ساختمان حادثه دیده و صاحبان ساختمان راجع به اسکان افراد اقدام کنند.

- خدمات انتظامی و ترافیکی و اورژانس به خصوص در خصوص اماکن و ساختمانهای خالی تا زمان نیاز ارائه می شود.

-انشعابات ضروری مثل برق، گاز و آب مناطق اطراف وصل می شود ولی این خدمات در ساختمان حادثه دیده بعد از تایید صلاحیت انجام می شود.

کد مطلب 4222115
سیامک صدیقی

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