تعیین وضعیت ساختمان برق حرارتی تا۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: در واپسین ساعات عملیات در ساختمان هستیم مراحل به خوبی به پایان می رسد درجه حرارات به حالت خوبی پایین امده و در ساعات پایانی لکه گیری هستیم و اگر مشکل خاصی پیش نیاید تا دو سه ساعت آینده کل عملیات به پایان می رسد.

جلال ملکی افزود: جلسه هماهنگی مدیران مسئول دستگاه های حاضر در حادثه تشکیل شد که مصوبات آن به شرح ذیل است:

- مسئولان ساختمان پس از اینکه ساختمان توسط نیروهای آتش نشان به آنها تحویل شد فرصت دارند تا ۲۴ ساعت با کمک مشاوران در خصوص بررسی وضعیت ساختمان، ایستایی و مقاومت ساختمان اقدام کنند.

- ساختمانهای تخلیه شده اطراف ساختمان حادثه دیده در صورتی می توانند از ساختمانها بهره برداری کنند که نظر کارشناسی مهندسان این باشد و اگر اعلام شود که ساختمان ریسک بالایی دارد، آنها هم نمی توانند تا زمان رفع خطر از ساختمان حادثه دیده و صاحبان ساختمان راجع به اسکان افراد اقدام کنند.

- خدمات انتظامی و ترافیکی و اورژانس به خصوص در خصوص اماکن و ساختمانهای خالی تا زمان نیاز ارائه می شود.

-انشعابات ضروری مثل برق، گاز و آب مناطق اطراف وصل می شود ولی این خدمات در ساختمان حادثه دیده بعد از تایید صلاحیت انجام می شود.