به گزارش خبرگزاری مهر، بخش درمان سازمان تامین اجتماعی با ٤٦ هزار نفر نیروی انسانی، از طریق ٣٧١ مرکز درمانی ملکی مشتمل بر ٨١ بیمارستان و مرکز جراحی محدود ملکی با بیش از ١٠ هزار و ٤٠٠ تخت فعال و ٢٩٠ مرکز درمانی سرپایی در بخش درمان مستقیم و عقد قرارداد خرید خدمت با ٨١٦ بیمارستان و ٤٥ هزار و ٧٢٩ مرکز کلینیکی، پاراکلینیکی و بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و پزشک مستقل در بخش درمان غیرمستقیم خدمات درمانی مورد نیاز جمعیت تحت پوشش خود را تامین می کند.

در ٦ ماهه اول سال ١٣٩٦، خدمات درمانی به بیش از ٦٥ میلیون مراجعه بستری و سرپایی در مراکز ملکی انجام شده است.

در بخش افتتاح مراکز و بخشهای درمانی تامین اجتماعی در سال ٩٦ می توان به راه اندازی بیمارستان شهدای زاگرس ایلام (میلاد چهار) ، بیمارستان امیر کبیر اهواز (میلاد پنج) ،١٠ برنامه ارتقاء هتلینگ ، ١٦ مرکز درمانی سرپایی، ساماندهی و استانداردسازی ٨ بخش اورژانس ، بخش دیالیز بیمارستان ابوالفضل العباس(ع) خراسان جنوبی، نصب و راه اندازی شش دستگاه سی تی اسکن ١٦ اسلایس،دودستگاه سنگ شکن برون اندامی و دودستگاه MRI در مراکز تابعه است.

برنامه ریزی برای راه اندازی ٩ واحد درمانگاهی، ٣ دستگاه سی تی اسکن، ٢دستگاه ام آر آی و ١٥ مورد ارتقاء هتلینگ و توسعه و استانداردسازی اورژانس بیمارستانی و توسعه بخش های بستری در ایام الله دهه فجر سال جاری از برنامه های معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی است.

استقرار نظام ارجاع داخلی و تشکیل پرونده الکترونیک بیماریهای مزمن در سیستم HIS و آغاز برنامه استقرار نظام DRG در تمامی مراکز درمانی ملکی و آغاز پروژه نسخه الکترونیک در مراکز طرف قرارداد در سه استان مازندران ، گیلان و اصفهان پس از پایلوت موفق در استان یزد از دیگر فعالیت های درمانی سازمان تامین اجتماعی در سالجاری است.

همچنین از فعالیتهای بخش درمان این سازمان در سالجاری می توان به تولید وبهره برداری از کاردکس پرستاری وفرم تریاژ الکترونیک و راه اندازی وبهره برداری از وب سایت های بیمارستانی درتمامی بیمارستانهای ملکی اشاره کرد.

شروع پایلوت پیاده سازی امضای دیجیتال در سیستم هایی نظیر نسخه الکترونیک دردرمان مستقیم وغیر مستقیم، شروع ساخت ٧ پروژه درمانگاه و پلی کلینیک، تصویب پروژه های جدید درمانی ، افزایش شیفت کاری ٥ مرکز درمانی سرپایی ، ارتقای سطح خدمات در ٤ مرکز درمانی سرپایی، تعمیم نصب و استقرار PACS در ٣٦ بیمارستان ، راه اندازی سامانه CMMS (نگهداری پیشگیرانه تجهیزات پزشکی) در مدیریت های درمان ٢٢ استان، حضورفعال و موثر در جلسات سیاست گذاری بخش درمان کشور و استقرار سیستم نوبت دهی متمرکز به صورت تلفنی ،اینترنتی ،کدهای ussdو وب کیوسک نوبت دهی از دیگر اقدامات معاونت ردمان سازمان تامین اجتماعی در سالجاری بوده است.