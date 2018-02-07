خوزستان سال زراعی بسیار بدی را پشت سر می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی عصر امروز در نشست ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان با موضوع خشکسالی اظهار کرد: خسارتی که در بخش کشاورزی رخ داده بدتر و بیشتر از نکات اعلام شده هست چون ممکن است ما یک بارندگی جزئی هم داشته باشیم اما میزان بارندگی و پراکنش زمانی و مکانی آن هم برای ما مهم است.

وی افزود: ممکن است در یک مقطع زمانی کوتاه ۲۰۰ میلیمتر باران بیاید اما خارج از فصل نیاز باشد، این برای ذخیره پشت سد خوب است اما برای بخش کشاورزی در آن برهه به ویژه برای بخش پایین دست کافی نیست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با بیان اینکه متاسفانه وضعیت خوزستان در سال زراعی جاری خیلی بد است، تصریح کرد: ما در هویزه امسال ۸۶ درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت و ۷۱ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشتیم که خشکسالی بود.

چنگلوایی گفت: شادگان ۸۴ درصد، خرمشهر ۸۲ و اهواز ۸۰ درصد کاهش بارش داشت و در عمل بارندگی صورت نگرفت و در حد صفر بود و این وضعیت باعث خسارت عمده ای به بخش کشاورزی خوزستان شد.

وی ادامه داد: در محصولات زراعی و باغی یک هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان تاکنون خسارت دیدیم. این خسارت هم شامل اراضی می شود که آب گیرشان نیامده و با تنش کارشان را ادامه می دهند. همچنین در مجموع ۷۸۰ هزار تن و ۶۶۵ هزار هکتار از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد به صورت مطلبق خسارت داشتیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: برای سه مقطع زمانی باید برنامه ریزی کنیم، وضعیت فعلی ضربتی، حفظ وضع موجود و صحبت کردن درباره کشت تابستانه تا اندازه ای زود است.

چنگلوایی ادامه داد: اگر بخواهیم تصمیمی بگیریم باید درباره کشت بهاره باشد و برای کشت های بهاره در کوتاه مدت باید تصمیم گیری شود و به کشت های پاییزه و تابستانه تنش و التهاب بیشتری را وارد نکنیم.

وی در پایان بیان کرد: باید نقشه راهی در خصوص نحوه تأمین و تخصیص آب به بخش های مختلف برای بلندمدت در استان داشته باشیم و مصرف آب در همه بخش ها باید بهینه باشد.