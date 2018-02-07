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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۴۶

بر خلاف ادعاهای پیشین آنکارا؛

کالین: تاکنون تماسی با دمشق نداشته و برنامه‌ای نیز برای آن نداریم

کالین: تاکنون تماسی با دمشق نداشته و برنامه‌ای نیز برای آن نداریم

بر خلاف اظهارات پیشین آنکارا پس از آغار عملیات در عفرین مبنی بر اعلام آن به مقامات سوریه، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد: تاکنون تماسی با دمشق نداشته و برنامه‌ای نیز برای آن نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، ابراهیم کالین سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه امروز چهارشنبه در سخنانی در مجتمع بش‌تپه آنکارا بر خلاف اظهارات پیشین مقامات این کشور پس از آغار عملیات نظامی در شهر عفرین واقع در خاک سوریه مبنی بر اعلام آن به مقامات سوریه گفت: ما تاکنون تماسی با دمشق نداشته و طرحی نیز برای ایجاد چنین ارتباطی نداریم.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه ادامه داد: درصدد ایجاد اعتماد متقابل با آمریکا هستیم، اما تحقق چنین امری به اقدامات میدانی این کشور (در سوریه) بستگی دارد.

وی همچنین در ادامه از لغو روادید در سفرهای شهروندان ترکیه به کشورهای اتحادیه اروپا استقبال و تصریح کرد: لغو روادید با اتحادیه اروپا در سال جاری، نقطه عطفی در گسترش روابط دوجانبه خواهد بود.

کد مطلب 4222513

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