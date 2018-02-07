درخواست برگزاری نشست شورای امنیت درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کویت و سوئد خواستار نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره سوریه در روز پنجشنبه(فردا)شدند.

بر اساس این گزارش؛ کویت و سوئد خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره اوضاع انسانی در سوریه شدند.

از سوی دیگر فرحان حق سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که رایزنی هایی با دولت سوریه برای توقف عملیات در غوطه شرقی دمشق به عمل آمده است.

این در شرایطی است که گروههای مسلح و تروریستی که در غوطه شرقی دمشق قرار دارند مناطق مختلف پایتخت سوریه را با خمپاره و راکت و موشک هدف قرار می دهند که تاکنون بر اثر آن شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شده اند.