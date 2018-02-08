به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی باباحیدری شامگاه چهارشنبه در نشست سرمایه گذاری صنعتی در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری افزایش یابد، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه بخش صنعت دارد.

وی با اشاره به مشکلات بیکاری و افزایش نرخ بیکاری در این استان، بیان کرد: باید با توسعه بخش صنعت بخشی از مشکلات بیکاری جامعه را حل کرد.

نماینده مردم فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخش صنعت از مهمترین بخش های اشتغالزا در سطح کشور است که باید در این استان نیز به نقطه مطلوب برسد.

جذب سرمایه گذار در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی بیان کرد: جذب سرمایه گذار در بخش صنعت چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی بیان کرد: باید ظرفیت ها در این بخش شناسایی شود و زمینه سرمایه گذاری خارجی و داخلی در این استان فراهم شود.

نماینده مردم فارسان، اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح تولید پنل های خورشیدی در این استان از مهمترین ظرفیت ها به شمار می رود که باید در این بخش وارد شد.