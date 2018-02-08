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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

در گفتگوی پوتین و اردوغان بررسی شد؛

نشست ۳ جانبه روسیه، ایران و ترکیه در استانبول درباره سوریه

نشست ۳ جانبه روسیه، ایران و ترکیه در استانبول درباره سوریه

رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه از برگزاری نشست ۳ جانبه روسیه، ایران و ترکیه در استانبول با هدف حل بحران سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند.

طرفین در این گفتگو توافق کردند که دومین نشست مذاکرات درباره سوریه با حضور رؤسای جمهوری ایران، ترکیه و روسیه در استانبول برگزار شود.

نشست قبلی صلح سوریه با مشارکت سران ۳ کشور مذکور در اول آذر در شهر سوچی روسیه برگزار شده بود.

پوتین و اردوغان همچنین در بخش دیگر گفتگوی تلفنی خود درباره اوضاع میدانی شهر عفرین، ادلب و عملیات شاخه زیتون در شمال سوریه رایزنی کردند.

رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه توافق کردند که پست های دیدبانی بیشتری در منطقه کاهش تنش در استان ادلب ایجاد کنند.

کد مطلب 4222870

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