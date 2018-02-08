شرمنده هواداران شدیم/ امیدوارم بتوانیم در آینده جبران کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کعبی پس از شکست ۳ بر صفر تیمش برابر استقلال تهران گفت: بازی خوبی انجام ندادیم البته آن هم به دلیل اینکه این روزها مسائل حاشیه ای زیادی پیرامون سرمربی تیم ما است و همین مسئله باعث شد تا تمرکز لازم را برای این بازی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: ما امروز شرمنده هواداران شدیم که نتوانستیم آنها که از راه دور به تهران آمده بودند را خوشحال کنیم اما قول می دهیم که در بازهای آینده آن را جبران کرده و نتایج خوبی کسب کنیم.

کعبی افزود: استقلال این روزها شرایط خوبی دارد و بازیهای خود را در تهران به بهترین وجه انجام می دهد. آنها ۷ ملی پوش دارند که این نشان می دهند این تیم در فرم ایده آل است و توانایی شکست هر تیمی را دارد.

وی در خصوص اتفاقاتی که این روزها برای سرمربی تیمش افتاده است، گفت: من نمی توانم زیاد در این خصوص صحبت کنم اما امیدوارم این مشکل هر چه زودتر بر طرف شده تا کریمی هم بتواند با آرامش خیال راهی را که با سپیدرود در پیش گرفته با آرامش ادامه دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا بتوانیم در بازیهای آینده موفق باشیم و به حمایت هوادارانمان هم نیاز داریم.