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۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۱:۱۹

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران:

۸۰۰ خودرو در کولاک گردنه «قوچک» گرفتار شد/اعزام ۵ تیم امدادی

۸۰۰ خودرو در کولاک گردنه «قوچک» گرفتار شد/اعزام ۵ تیم امدادی

شمیرانات- معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران از بارش برف و کولاک در گردنه «قوچک» محور «شمیرانات» خبر داد و گفت: قریب به ۸۰۰ خودرو در کولاک گردنه «قوچک» گرفتار شد.

ابراهیم تاجیک نوری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اثر بارش برف و وقوع کولاک، در محور شمیرانات، گردنه «قوچک» در بخش لواسانات مسدود شد.

وی افزود: به محض اطلاع از مسدود شدن این محور ۵ تیم امدادی جمعیت هلال احمر استان تهران به محل اعزام شدند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان تهران ادامه داد: امدادگران هلال احمر هم اکنون در محل حضور دارند و در حال امدادرسانی و کمک به قریب به ۸۰۰ خودروی گرفتار در این محور هستند.

تاجیک نوری از مسافران خواست در صورتی که ضرورتی برای حضور در محورهای برفی استان تهران ندارند، از حضور در این مسیرها خودداری کنند و افزود: در صورت حضور رانندگان در محورهای کوهستانی و برف گیر، حتما خودروهای این عزیزان می بایست به زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی مجهز باشد.

بر اساس این گزارش، گردنهٔ «قوچک» در بخش لواسانات واقع شده که محلات «تجریش» ، «اراج» و «مینی سیتی» تهران را به شهر «لواسان» و نیز «رودبارقصران» متصل می سازد.

کد مطلب 4223271

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