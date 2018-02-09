روزهای سخت شفر با استقلال در راه است/ ماجرای کریمی باید تمام شود

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی سه بر صفر آبیپوشان برابر تیم فوتبال سپیدرود رشت اظهار داشت: یک بازی روان و منطقی را از استقلال شاهد بودیم، البته با تمام احترامی که برای سپیدرود قائلم، آنها حریف سرسختی برای استقلال نبودند، زیرا درگیر مسائل حاشیهای بودند که برای سرمربیشان اتفاق افتاده بود و اگر میخواهند در لیگ برتر بمانند، باید آرامش را برقرار کرده و همه مسئولان این شهر به کمک سپیدرود بیایند تا این تیم بتواند موقعیتش را در جدول بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: استقلال یک بازی منطقی و روان را ارائه کرد، از ابتدا میل به هجوم داشت و با همین شیوه توانست در دقایق ابتدایی به گل دست پیدا کند؛ اگرچه یک بار تیر دروازه و یک بار هم ضربه جباروف به بدن بازیکن خورد، اما هجومی بودن استقلال باعث شد تا این تیم خیلی زود به گل دست پیدا کرده و بتواند در پایان با سه گل، سه امتیاز را کسب کند.
پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در خصوص صحبتهای علی کریمی هم گفت: او یک بازیکن بزرگ و محبوب است، شاید تابحال ندیده بودیم که هیچ سرمربی که قبلاً در پرسپولیس بازی کرده، از سوی هواداران استقلال مورد تشویق گیرد که این کار پسندیده هواداران استقلال میتواند الگویی برای سایر طرفداران تیمها باشد. البته او پس از پایان بازی علیه سرمربی تیم ملی و رئیس فدراسیون صحبتهای تندی را انجام داد و امیدوارم که این مشکلات هر چه زودتر برطرف شود تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
بیانی افزود: کریمی آنقدر با جسارت صحبت کرد که حالا باید ببینیم در پایان چه اتفاقی خواهد افتاد؛ او در زمان بازیگریاش هم بسیار پرشور و جسور بود و حالا به قول خودش که این خصلت اوست، در مربیگری هم همراه او بوده، اما ایکاش بزرگان فوتبال و ورزش پادرمیانی کرده و هر چه زودتر این موضوع را ختم به خیر کنند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
بیانی در خصوص دیدار هفته آینده تیم فوتبال استقلال در لیگ قهرمانان گفت: روزهای سخت شفر در راه است، او یک ماه سنگین را باید پشت سر بگذارد؛ حضور در لیگ قهرمانان، دربی هشتاد و ششم و بازیهای داخلی، همه باعث خواهد شد تا عیار شفر این روزها مشخص شود و باید ببینیم او چه برنامهریزی برای این بازیهای حساس و سنگین دارد و آیا میتواند در مجموع عملکرد قابل قبولی داشته باشد؟ اما با شناختی که از او تقریباً پیدا کردهام، فکر میکنم میتواند از این روزهای سخت، سربلند بیرون بیاید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درست است که شفر راه سختی در پیش دارد، اما همه علاقهمندان به استقلال، باید او را حمایت کنند و در این روزها دست از اختلاف و کینه برداشته و با وحدت و همدلی که باید بین مسئولان، هواداران و پیشکسوتان به وجود میآید، همه آرزو کنیم تا استقلال بتواند در بازیهای آتی سربلند از زمین بیرون بیاید.
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