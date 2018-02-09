بازدید عضو شورای شهر از کوی پلیس در پی قطع ۴۰ اصله درخت

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در پی قطع ۴۰ اصله درخت در مجتمع کاج (مجتمع کوی پلیس) در منطقه نازی‌آباد تهران، سید آرش حسینی میلانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با حضور در این مجتمع به بررسی ابعاد این حادثه و همچنین دیگر مسائل این مجتمع مسکونی پرداخت.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط زیست وخدمات شهری شورای شهر تهران در این بازدید گفت: طی روزهای گذشته، خبری در رسانه‌ها مبنی بر قطع ۴۰ اصله درخت در این مجتمع منتشر شد که این موضوع، حساسیت‌هایی را در میان شهروندان تهرانی به ویژه دوستداران محیط زیست ایجاد کرد.

حسینی میلانی با بیان اینکه بازدید از این مجتمع برای بررسی این موضوع و همچنین دیگر مشکلات و مسائل مجتمع کوی پلیس ضروری بود، اظهار داشت: از گذشته حدود ۴۰ درصد از فضای این مجتمع به فضای سبز اختصاص یافته بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ فضای سبز شهری و درختان موجود تصریح کرد: با گسترش شهر تهران، بسیاری از فضاهای سبز و آزاد در پهنه جنوبی از بین رفته و اکنون فضاهای سبز مجتمع‌ها سهم مهمی در تامین سرانه فضای سبز محله نازی آباد دارند.

رئیس کمیته محیط زیست تاکید کرد: فضای سبز مجتمع‌هایی همچون کوی پلیس تنها مختص به این مجتمع‌ها نیستند بلکه جزو میراث سبز و دارایی‌های منطقه نازی‌آباد و شهر تهران هستند و هرگونه قطع بدون توجیه درخت اشتباهی بسیار بزرگ است.

حسینی میلانی اضافه کرد: با توجه به از بین رفتن بسیاری از مناطق و فضاهای سبز، قطع هرگونه درخت باید اطلاع و مجوز شهرداری صورت بگیرد. در این واقعه نیز حتما سازمان پارک‌ها و فضاهای سبز شهر تهران و شهرداری منطقه ۱۶ با جدیت وارد شده و بررسی‌ها کارشناسی، قانونی و منصفانه باشد و شرایط احتمالی سقوط درختان در ساعات اولیه بارش بارف مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت ایمنی مجتمع کوی پلیس در برابر حریق خاطرنشان کرد: لازم است مطالعات و بررسی‌هایی درخصوص وضعیت ایمنی مجتمع کوی پلیس در برابر آتش‌سوزی صورت بگیرد و کمیته ایمنی شورای شهر در این باره پیگیری‌هایی خواهد داشت.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه رسیدگی به وضعیت فاضلاب، جمع آوری پسماند، آبیاری فضای سبز این مجتمع را ضروری دانست و در این رابطه از شهرداری منطقه ۱۶ و شورایاری محله نازی‌آباد خواسته شد درخواست‌های اهالی مجتمع را بررسی و نتایج آن را برای پیگیری‌ و بررسی‌های بیشتر به کمیته محیط زیست شورای شهر ارسال کنند.

حسینی میلانی همچنین در توییتر خود درخصوص این بازدید نوشت:‌ صدای قطع درختان کاج در همه جا شنیده شد اما چشمان نگران سالمندان، ترک دیوارهای آجری،کهنگی لوله‌های فاضلاب و سایه سنگین و مهاجم پاساژی غول‌آسا را هم باید دید.