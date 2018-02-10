راهپیمایی ۲۲ بهمن میدانی برای یأس دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، حجت‌الاسلام علی شکری در پیامی به مناسبت راهپیمایی ۲۲ بهمن، ضمن دعوت مردمی برای حضور در این رویداد مهم، نوشت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند «دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران است»، راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن نیز، میدانی برای یأس و ناامیدی دشمنان خارجی و بدخواهان داخلی نظام اسلامی است لذا حضور حماسی مردم ما یک‌بار دیگر در این میدان عظیم مردمی و انقلابی، می‌تواند طومار توطئه‌های دشمنان را در هم بپیچد.

وی در این پیام می‌نویسد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تمام قوا و زیرمجموعه‌های خود شامل شورای هیئات مذهبی، تشکل‌های دینی، مداحان، مبلغان، شبکه تبلیغی، مؤسسات و کانون‌های فرهنگی، خانه‌های قرآنی، مبلغان مستقر و طرح هجرت، رسانه‌های گروهی و فضای مجازی و ... ضمن حضور در راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲ بهمن، از همه آحاد مردم استان سمنان نیز می‌خواهد تا یک‌بار دیگر در روز یکشنبه، ۲۲بهمن‌ماه۹۶، با حضور در نقاط ۶۰ گانه راهپیمایی در سراسر استان نشان دهند با انقلاب اسلامی و ولایت‌فقیه هم‌پیمان‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نوشت: قدردانی از انقلاب قدردانی از دستاوردها و ارزش‌های آن به‌صورت عملی یعنی حضور در بزنگاه‌های حساس و موقعیت‌های فراموش ناشدنی انقلاب اسلامی است که در این سال‌ها به حمدالله مردم قدرشناس و شهیدپرور استان سمنان با تقدیم سه هزار شهید دفاع مقدس نشان دادند که این کار را به‌خوبی آموخته‌اند.

شکری در دیگر بخش این پیام می‌نویسد: رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند «در انقلاب ما باید مکتب، قرآن، اسلام، وحدت و امامت حفظ شود» لذا وظیفه و رسالت سنگین آحاد مردم و به‌خصوص مسئولان نهادهای فرهنگی است که به این امر جامه عمل بپوشانند تا به فضل الهی این انقلاب به قیام ولی‌عصر(عج) منتج و نهضت امام خمینی(ره) که با خون سرخ شهیدان خط صراط مستقیمش را بر تارک آسمان کشورمان حک کرد و پس از وی پرچم انقلاب به دستان رهبر معظم انقلاب اسلامی برسد، ان شاءالله قله‌های رفیع توسعه را بیش از گذشته تا ظهور حضرت مهدی(عج) تداوم یابد؛ بار دیگر ایام‌الله دهه فجر را به محضر رهبر معظم انقلاب، مردم شهیدپرور ایران و استان سمنان تبریک عرض کرده و از درگاه خدای منان برای این نظام اسلامی آرزوی سعادت داریم.