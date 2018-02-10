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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۱

در خانه فرهنگ ایده؛

نشست نقد و بررسی «سر سبیل‌هایت را نجو» برگزار می‌شود

نشست نقد و بررسی «سر سبیل‌هایت را نجو» برگزار می‌شود

مجموعه داستان «سر سبیل‌هایت را نجو» روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در خانه فرهنگ ایده نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی مجموعه داستان «سر سبیل‌هایت را نجو» نوشته فرحناز علیزاده روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در خانه فرهنگ ایده برگزار می‌شود.

این برنامه یکی از سلسله نشست های نقد و بررسی خانه فرهنگ ایده است که با حضور نویسنده اثر و اجرای نعمت مرادی برگزار می‌شود.

منتقدانی که در این برنامه درباره کتاب مورد نظر سخنرانی می کنند، مهناز رونقی و محسن میرزایی هستند.

نشست نقد و بررسی این کتاب روز پنجشنبه ۲۶ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در خانه فرهنگ ایده واقع در میدان انقلاب اسلامی، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، شماره ۱۳۴، واحد سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 4223863

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