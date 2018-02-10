پرواز ۱۲۰۰ پهپاد در المپیک زمستانی رکورد شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ماشابل تک، بیش از ۱۲۰۰ پهپاد در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی کره جنوبی(۲۰۱۸) آسمان را روشن کردند. این رویدادی به عنوان یک رکورداز پرواز همزمان پهپادها در کتاب گینس ثبت شد.

رکورد قبلی به پرواز ۵۰۰ پهپاد در آلمان در ۲۰۱۶ میلادی تعلق دارد. جالب آنکه در هر دو رکورد از پهپادهای شرکت اینتل استفاده شده است.

البته نمایش رقص نور مراسم افتتاحیه المپیک، قبلا فیلمبرداری و ثبت شده بود. با این وجود ۳۰۰ دستگاه از آنها در مراسم افتتاحیه به شکل حلقه های المپیک ظاهر شدند.

هرکدام از این پهپادها کمی بیشتر از نیم کیلوگرم وزن دارند. آنها از فوم و پلاستیک ساخته شده اند و مجهز به به چراغ های ال ای دی هستند. این پهپادها می توانند بیش از ۴ میلیارد ترکیب رنگی بسازند. جالب آنکه این ناوگان هواپیماهای بی سرنشین با یک رایانه و یک اپراتور کنترل می شود.