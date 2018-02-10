محمدباقر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ستاد دیه استان در روزهای پلیانی سال و فر را رسیدن نوروز ۹۷ درصدد است مددجویان جرائم غیر عمد خود را با مساعدت بیش‌ازپیش خیرین و گذشت شاکیان آزاد کند، اظهار کرد: تحقق این هدف بزرگ برای گرم شدن کانون زندگی خانواده‌هایی که چشم‌انتظار بازگشت سرپرستان خود هستند بدون مساعدت همگانی مردم، خیرین و شاکیان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی بابیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۰ مددجوی جرائم غیر عمد در استان البرز با بدهی بالغ‌بر ۴۰۷ میلیارد ریال آزادشده‌اند، افزود: از این تعداد زندانی ۱۷ نفر خانم که به دلیل مشکلات مالی در زندان به سر می‌بردند نیز آزاد شدند.

مدیرعامل ستاد دیه استان البرز با اعلام اینکه شاکیان این افراد زندانی، مساعدت خوبی با ستاد دیه داشته‌اند، از طرفی باید قدردان مساعدت بیش‌ازپیش خیرین و نیکوکاران در این بخش بود، تصریح کرد: ۱۴۵ میلیارد ریال از بدهی یادشده توسط گذشت شاکیان تأمین‌شده است.

مقدسی همچنین بابیان اینکه در حال حاضر ۳۴۳ مددجوی جرائم غیر عمد در زندان‌های استان به سر می‌برند که از این تعداد ۱۲ نفر زن هستند، خاطرنشان کرد: ۶۴ درصد این زندانیان را بدهکاران مالی، ۳۴ درصد بدهکاران مهریه و نفقه و ۲ درصد دیه تشکیل می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه آزادسازی زندانیان زن در اولویت اهداف ستاد دیه استان البرز قرار دارد، یادآور شد: امیدواریم تا پایان سال جاری تمام زندانیان ازجمله ۱۲ زندانی زن یادشده به همت خیرین و مردم آزاد و به کانون گرم خانواده‌های خود بازگردند.