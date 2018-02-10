اسامی بازیکنان تیم فوتسال المپیک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال المپیک از ۲۴ بهمن ماه در مرکز ملی فوتبال در حالی آغاز می شود که علی صانعی سرمربی این تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

علیرضا بیات-علی علیمردانی-حمیدرضا تاجیک از تهران، علیرضا صدیق- رضا تمیزی از مرکزی، محمد فهیم درویشی از لرستان، محمدرضا طهماسبی - مهدی علیزاده-سجاد دارابی از ایلام، سجاد عالی پور و سجاد سرباز از خراسان رضوی، مسعود یوسفی-مهدی مهدیخانی- ابوالفضل حسن خانی از اصفهان، بلال اسماعیلی از آذربایجان غربی، شادمان کریمی از کردستان، رضا قنبری از مازندران، امیر عباس رستمی از قزوین، فرهاد ابراهیمی از خوزستان و سالار آقاپور از آذربایجان شرقی.

بازیکنان فوق ساعت ۱۳ روز ۲۴ بهمن ماه خود را باید به کادر فنی معرفی کنند.

اردوی فوق تا ۲۷ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.