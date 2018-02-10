۱۹ طرح سرمایه گذاری در بنادر هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ، این طرحها با ارزشی بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد ریال با حضور دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، استاندار هرمزگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی به بهره برداری رسید.

دو طرح احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی در بندر خلیج فارس با صرف هزینه ای بالغ بر ۵۸۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۹۰ نفر و همچنین یک طرح احداث پایانه لجستیک کالا و کانتینر با ۴۷۰ میلیارد ریال اعتبار و ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر در اراضی پشتیبانی بندر شهید رجایی از جمله طرح های افتتاح شده در بزرگترین بندر تجاری کشور بود.

همچنین، طی آیینی ویژه با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مقامات ارشد سازمان بنادر و دریانوردی، قرارداد پنج ساله واگذاری پایانه های کانتینری شماره ۱ و ۲ بندر شهید رجایی به شرکت های خدمات دریایی و بندری بتا و سینا به امضا رسید تا گامی مهم در راستای کاهش تصدی گری دولت در حوزه بنادر بازرگانی و نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در صنعت حمل و نقل دریایی برداشته شود.

بهره برداری از مرحله نخست فاز ۳ طرح توسعه کانتینری بندرشهیدرجایی با صرف هزینه ای بیش از دو هزار میلیارد ریال (۴۶ میلیون یورو) شامل ساخت ۴۰۰ متر اسکله، با عمق آبخور۱۵.۵ متر و لایروبی یک میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب از حوضچه سوم این بندر و نیز دیوار کشی اراضی ۲۷۰۰ هکتاری منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی به طول ۲۰ کیلومتر با استفاده از قطعات پیش ساخته بتن آرمه با اعتباری معادل ۱۷۰ میلیارد ریال از دیگر طرح های بسیار مهم بندر شهید رجایی بود که در نهمین روز از دهه مبارک فجر سال ۹۶ با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی افتتاح شد.

بازدید از کارگاه های نصب و راه اندازی ۱۲ دستگاه گنتری کرین ساخت شرکت لیبهر آلمان(جرثقیل فوق سنگین تخلیه و بارگیری کانتینر)، ۱۵ دستگاه ترانستینر(جرثقیل ویژه صفافی کانتینر) ساخت شرکت ایرانی منگان به عنوان نمادی بارز از اقتصاد مقاومتی، و همچنین نخستین دستگاه ایکس ری پرسرعت کامیونی و نسل ۴ کشور به عنوان بخشی دیگر از برنامه های سفر یکروزه وزیر راه و شهرسازی به دروازه طلایی اقتصاد ایران بود.

پنج فروند اسکله فلزی شناور ساخت متخصصات داخلی برای رونق بخشی به گردشگری دریایی در سواحل و جزایر خلیج فارس، ساختمان مامور سرای بندرگاه چندمنظوره جزیره هرمز، ساختمان مرکز امداد و نجات دریایی بندر شهید حقانی، طرح لایروبی بندر جاسک در قلب سواحل مکران و تجهیز پایانه بین المللی خلیج فارس در بندر شهید باهنر از دیگر طرح هایی بود که در بنادر تابعه استان هرمزگان به بهره برداری رسید.

با بهره برداری از این ۱۹ طرح سرمایه گذاری، فنی و عمرانی بنادر و دریانوردی هرمزگان در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال، برای جمعیتی بالغ بر ۶۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شد که این اقدام مهم، نشانگر برداشتن گام هایی بلند و موثر از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری و جامه عمل پوشاندن به شعارهای دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد دریاپایه، توسعه زیرساخت های دریایی و بندری کشور و رونق معیشت ساحل نشینان است.