«آیت الله حسینی بوشهری»درمراسم راهپیمایی۲۲بهمن رشت سخنرانی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان رشت با سخنرانی آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری» عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در بیش از ۵۸ بخش و شهر استان گیلان از ساعت ۹ صبح برگزار می شود.

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در رشت در پنج مسیر منتهی به میدان شهدای ذهاب برگزار می شود که این مسیرهای عبارتند از مسیر شماره یک میدان پاسداران، میدان فرهنگ، چهار راه قدس، خیابان شهید مطهری، میدان بسیج، خیابان شریعتی، میدان شهدای ذهاب - مسیر شماره ۲ ورزشگاه شهید عضدی، خیابان نامجو، چهار راه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، میدان شهدای ذهاب - مسیر شماره ۳ میدان شهید انصاری، خیابان سعدی، میدان شهدای ذهاب- مسیر شماره ۴ مسجد جامع کاسه فروشان، خیابان شهید مطهری، میدان بسیج، خیابان شریعتی، میدان شهدای ذهاب و مسیر شماره ۵ بقعه دانای علی، خیابان طالقانی، خیابان علم الهدی و میدان شهدای ذهاب رشت است.