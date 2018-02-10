علیرضا نیکبخت واحدی بازیگر شد/ پایان فیلمبرداری «مدلاسیون»

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «مدلاسیون» با بازی علیرضا نیکبخت واحدی فوتبالیست به کارگردانی سپیده میرحسینی پایان یافت.

این فیلم به موضوع مدلینگ و تبلیغات می پردازد.

سپیده میرحسینی نویسنده و کارگردان این فیلم در مورد فضای فیلم گفت: فیلم «مدلاسیون» همانطور که از اسمش پیداست در مورد تغییر مرتبه انسان در دنیای مدرن است. بارها شده است که در موسیقی نت ها تغییر می کند و از جایی به جای دیگر می روند در عصر مدرنیته نیز دقیقا همین اتفاق در حال وقوع است و مرتبه انسان به ناگاه تغییر می کند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سپیده میرحسینی، تهیه کنندگان: پیمان دارابیان و حسن طوفانی، بازیگران: علیرضا نیکبخت واحدی، گلشید بحرائی، ساناز نبی، آرمان شهبازی، نیاز صنعتی، آدرین دارابیان، رزا دانازاده، طراح صحنه و لباس: پگاه آذرکمان، مدیر فیلمبرداری: عباس طوفانی، صدابردار: عبد حیدری، منشی صحنه: معصومه محمد خانی، نور: محسن دهقان نژاد، طراح گریم: رعنا امینیان، ناظر کیفی: مهدی ارفع، دستیار کارگردان سحر صالحی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: ماه نوش جان نثار و نیلوفر آهویی، تولید در دفتر طوفا فیلم و تهیه کنندگان: پیمان دارابیان و حسن طوفانی.