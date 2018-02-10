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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

علیرضا نیکبخت واحدی بازیگر شد/ پایان فیلمبرداری «مدلاسیون»

علیرضا نیکبخت واحدی بازیگر شد/ پایان فیلمبرداری «مدلاسیون»

فیلمبرداری فیلم کوتاه «مدلاسیون» با بازی علیرضا نیکبخت واحدی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «مدلاسیون» با بازی علیرضا نیکبخت واحدی فوتبالیست به کارگردانی سپیده میرحسینی پایان یافت.

این فیلم به موضوع مدلینگ و تبلیغات می پردازد.

سپیده میرحسینی نویسنده و کارگردان این فیلم در مورد فضای فیلم گفت: فیلم «مدلاسیون» همانطور که از اسمش پیداست در مورد تغییر مرتبه انسان در دنیای مدرن است. بارها شده است که در موسیقی نت ها تغییر می کند و از جایی به جای دیگر می روند در عصر مدرنیته نیز دقیقا همین اتفاق در حال وقوع است و مرتبه انسان به ناگاه تغییر می کند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: سپیده میرحسینی، تهیه کنندگان: پیمان دارابیان و حسن طوفانی، بازیگران: علیرضا نیکبخت واحدی، گلشید بحرائی، ساناز نبی، آرمان شهبازی، نیاز صنعتی، آدرین دارابیان، رزا دانازاده، طراح صحنه و لباس: پگاه آذرکمان، مدیر فیلمبرداری: عباس طوفانی، صدابردار: عبد حیدری، منشی صحنه: معصومه محمد خانی، نور: محسن دهقان نژاد، طراح گریم: رعنا امینیان، ناظر کیفی: مهدی ارفع، دستیار کارگردان سحر صالحی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: ماه نوش جان نثار و نیلوفر آهویی، تولید در دفتر طوفا فیلم و تهیه کنندگان: پیمان دارابیان و حسن طوفانی.

کد مطلب 4224326
زهرا منصوری

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