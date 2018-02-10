۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

توسط موسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛

فراخوان پذیرش پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی اعلام شد

موسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی فراخوان پذیرش پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) با هدف تربیت تخصصی عناصر علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه‌ مفاهیم و معارف انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۹۷ در مراکز زیر تعداد محدودی پژوهشگر می‌پذیرد.

۱. مرکز مشهد؛ (برادران و خواهران) از بین دوره دکتری دانشجویان و طلاب حوزه‌ علمیه‌ خراسان

۲. مرکز قم؛ ویژه‌ برادران از بین دانشجویان دوره دکتری و طلاب حوزه‌ علمیه‌ قم

۳. مرکز  تهران؛ (برادران و خواهران) از بین دانشجویان دوره دکتری و طلاب حوزه‌ علمیه‌ تهران

مهلت ثبت نام از ۱۷ تا ۳۰ بهمن ماه اعلام شده و آغاز دوره از مهر سال ۱۳۹۷ به مدت سه سال خواهد بود.

شرایط پذیرش و جذب

۱. ثبت‌نام به ‌موقع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای
۲. شرکت و کسب حد نصاب نمره از آزمون عمومی و تخصصی
۳. شرکت و کسب حد نصاب نمره در مصاحبه‌ جامع

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی WWW.KHAMENEI.IR مراجعه کنند.

