فراخوان پذیرش پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای) با هدف تربیت تخصصی عناصر علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه مفاهیم و معارف انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۹۷ در مراکز زیر تعداد محدودی پژوهشگر میپذیرد.
۱. مرکز مشهد؛ (برادران و خواهران) از بین دوره دکتری دانشجویان و طلاب حوزه علمیه خراسان
۲. مرکز قم؛ ویژه برادران از بین دانشجویان دوره دکتری و طلاب حوزه علمیه قم
۳. مرکز تهران؛ (برادران و خواهران) از بین دانشجویان دوره دکتری و طلاب حوزه علمیه تهران
مهلت ثبت نام از ۱۷ تا ۳۰ بهمن ماه اعلام شده و آغاز دوره از مهر سال ۱۳۹۷ به مدت سه سال خواهد بود.
شرایط پذیرش و جذب
۱. ثبتنام به موقع از طریق پایگاه اطلاعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله خامنهای
۲. شرکت و کسب حد نصاب نمره از آزمون عمومی و تخصصی
۳. شرکت و کسب حد نصاب نمره در مصاحبه جامع
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی WWW.KHAMENEI.IR مراجعه کنند.
