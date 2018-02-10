فراخوان پذیرش پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه‌ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای) با هدف تربیت تخصصی عناصر علمی، پژوهشی و آموزشی در حوزه‌ مفاهیم و معارف انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۹۷ در مراکز زیر تعداد محدودی پژوهشگر می‌پذیرد.

۱. مرکز مشهد؛ (برادران و خواهران) از بین دوره دکتری دانشجویان و طلاب حوزه‌ علمیه‌ خراسان

۲. مرکز قم؛ ویژه‌ برادران از بین دانشجویان دوره دکتری و طلاب حوزه‌ علمیه‌ قم

۳. مرکز تهران؛ (برادران و خواهران) از بین دانشجویان دوره دکتری و طلاب حوزه‌ علمیه‌ تهران

مهلت ثبت نام از ۱۷ تا ۳۰ بهمن ماه اعلام شده و آغاز دوره از مهر سال ۱۳۹۷ به مدت سه سال خواهد بود.

شرایط پذیرش و جذب

۱. ثبت‌نام به ‌موقع از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

۲. شرکت و کسب حد نصاب نمره از آزمون عمومی و تخصصی

۳. شرکت و کسب حد نصاب نمره در مصاحبه‌ جامع

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی WWW.KHAMENEI.IR مراجعه کنند.