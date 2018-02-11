عراق به دنبال جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اویل پرایس، عراق به دنبال جذب دلار سرمایه گذاری خارجی ۱۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی بخش نفت، پتروشیمی و زیرساخت های حیاتی خود بعداز شکست گروه های تکفیری تروریستی و ۳ سال حضور آنها در این کشور است.

از دسامبر سال گذشته میلادی و با پایان جنگ در عراق، دولت این کشور به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی در پروژه های مهم خود بمنظور کمک برای احیاء اقتصاد خود است.

در آستانه کنفرانس بازسازی عراق که قرار است هفته آینده در کویت برگزار شود، کمیسیون سرمایه گذاری ملی عراق فهرستی از پروژه های استراتژیک مهم برای سرمایه گذاری را منتشر کرده که حاکی از وجود ۱۵۷ فرصت مختلف برای جذب سرمایه گذاری خارجی در عراق است.

در مجموع ۱۸ فرصت سرمایه گذاری در حوزه مواد شیمیایی، پتروشیمی، کود و پالایشگاه وجود دارد. در حال حاضر عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است و بیشتر به دنبال جذب سرمایه گذاری در بخش پایین دستی، برنامه ریزی احداث پالایشگاهای جدید با ظرفیت های مختلف از جمله ساخت پالایشگاهی در بندر الفائو با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.

همچنین عراق به دنبال ساخت ۲ پالایشگاه دیگر با ظرفیت تولید روزانه ۱۵۰ هزار بشکه در استان های النبار و الناصریه است. «مدهر صالح» مشاور اقتصادی نخست وزیر عراق گفت: جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت و کشاورزی به دلیل ظرفیت بالای عراق در ذخایر نفت خام و زمین و آب فراوان بسیار ساده خواهد بود.

بر همین اساس گفته می شود که ارزش ۶۰ پروژه کلیدی سرمایه گذاری عراق بیش از ۸۵ میلیارد دلار خواهد بود و پروژه های خط آهن، فرودگاه ها، احداث بنادر، بازسازی و توانبخشی در اولویت قرار دارند.