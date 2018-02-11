حماسه آفرینی در ۲۲ بهمن/کاخ آرزوهای دشمنان را نابود می کنیم

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ همزمان با بهار انقلاب خروش مردم انقلابی و ولایتمدار استان کرمان حال و هوای این روزهای میهنمان در ۳۹ سال پیش را برای جوانان دیروز تداعی کرد. افرادی که آن روزها با ایستادگی و مقاومت انقلابی را رقم زدند که امروز ثمره آن کشوری مقتدر و با عزت است که در سایه نظام مقدس ایران اسلامی امنیتی مثال زدنی دارد.

امروز مردم غیور کرمان با در دست داشتن پرچم مقدس کشورمان و پلاکاردهایی حاوی شعارهای انقلابی به حمایت از نظام و ولایت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند.

کرمانی ها با سر دادن شعارهایی نظیر «ای رهبر آزاده؛ آماده ایم آماده»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «دست خدا بر سر ما؛ خامنه ای رهبر ما»، «حجاب ما مظهر ایمان ماست» و «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد» ولایتمداری و استکبارستیزی خود را فریاد زدند.

در حالی زمان آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن ساعت ۹ صبح اعلام شده بود که مردم مشتاقانه از نخستین ساعات صبح در چهارراه طالقانی حضور داشتند؛ در میان خیل عظیم جمعیت حضور اقشار مختلف مردم از پیر و جوان، زن و مرد به چشم می خورد. دانشجویان، دانشگاهیان، بسیجیان و هنرمندان هم حضوری پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن داشتند.

فریب سیاه نمایی های دشمنان را نمی خوریم

مریم ابراهیمی از راهپیمایان ۲۲ بهمن در گفتگو با مهر اظهار کرد: دشمنان امروز قصد دارند مردم را فریب داده و با سیاه نمایی باعث ایجاد فضای ناامیدی در کشور شوند. امروز با وجود مشکلات در راهپیمایی حضور پیدا کرده ام تا به دشمنان بگویم این قیبل اقدامات نمی توانند در عشق و اعتقاد ما به نظام و انقلاب خللی ایجاد کند و ما همواره پشتیبان نظام و ولایت فقیه خواهیم بود.

زهرا عسکری نژاد هم به مهر گفت: از کودکی دهه فجر روزهای شادی بوده است و امروز هم با حضور در این راهپیمایی قصد دارم در کنار سایر مردم در جشن انقلاب شرکت کرده و خدا را شاکرم که فرزند این انقلاب هستم و پدران و مادران ما با خلق حماسه ای شکوهمند باعث شدند امروز در کشوری زندگی کنیم که اسلام، امنیت، استقلال و آزادای بر آن سایه انداخته است.

حمید مطهری پلاکارد «به عشق رهبر آمدیم» را در دست دارد هم در گفتگو با مهر بیان کرد: من سرباز ولایت هستم و در هر زمان و مکانی که نیاز باشد حتما حضور پیدا خواهم کرد. امروز آمده ام که روحیه انقلابی و ولایتمداری خود را فریاد زنم و بگوییم هر زمان که نیاز باشد جانم را در راه نظام نثار خواهم کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را بی نظیر دانست و گفت: مردم کرمان مانند همیشه حماسه ای باشکوه رقم زدند.

ملت ایران همواره حامی انقلاب و نظام است

مهدی صدفی گفت: امروز دشمنانی که همواره در تلاش برای ناامید کردن مردم و تضعیف نظام هستند باید این حضور را ببیند و بدانند که مردم انقلابی ایران اسلامی هیچ گاه دست از آرمان های خود برنخواهند داشت و حامی نظام و انقلاب هستند.

وی از ۲۲ بهمن به عنوانی یکی از روزهای سرنوشت ساز انقلاب اسلامی نام برد و افزود: در آن دوران مردم به رهبری امام خمینی (ره) رژیم ستم شاهی را سرنگون کردند و در این راه افراد بسیاری به شهادت رسیدند و امروز ما وظیفه داریم که راه آنها را ادامه دهیم.

صدفی با اشاره به اینکه امروز مردم با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با دیگر با آرمان های امام راحل (ره) و ارزش های انقلاب اسلامی و ولایت و رهبری تجدید میثاق کردند، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای و افتخارات فراوانی دارد.

وی عنوان کرد: مردم ثابت کردند که بعد از گذشت ۳۹ سال از عمر نظام با وجود همه مشکلات همچنان به نظام، کشور، ولایت و ارزش های انقلابی اسلامی وفادار هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان کرمان گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۱۵۰ نقطه از سراسر استان کرمان برگزار شد.

مردم در نهایت در میدان عاشورا حضور یافتند و به سخنان سردار دلاور اسلام و مایه فخر استان کرمان حاج قاسم سلیمانی گوش فرا دادند.

راهپیمایی 22 بهمن با حضور باشکوه مردم در سراسر استان کرمان برگزار شد و امروز کرمانی ها مانند سال های گذشته با حماسه آفرینی در راهپیمایی 22 بهمن برگ زرین دیگر در تاریخ از این استان به ثبت رساندند.

همچنین در پایان راهپیمایی قطعنامه راهپیمایی سراسری ۲۲ بهمن در جمع مردم قرائت شد.