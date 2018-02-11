ثبت حماسه ای دیگر از مردم مشهد در تاریخ انقلاب/همه اقشار آمدند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم مشهد باردیگر حماسه بیاد ماندنی در تاریخ به ثبت رساندند و همپای دیگر ایرانیان با انقلاب بیعت کردند.

مراسم باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد از ساعت ۹ صبح با حضور اقشار مختلف مردم و حضور پرشور جوانان و نوجوانان از میدان ۱۵ خرداد مشهد به سمت بارگاه منور رضوی برگزار شد.

بسیاری از راهپیایان با دردست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب با شعار های«مرگ بر آمریکا»،« مرگ بر اسرائیل» و «۲۲ بهمن ماه یوم الله» است مسیر راهپیمایی را طی کردند.

اجرای سرود نوجوانان با موضوع انقلاب، اجرای سرود انقلابی ، قرائت زیارت امام هشتم (ع) از جمله برنامه های آغازین مراسم راهپیمایی مشهد بود.

بزرگداشت شهدای هسته ای

یکی از ایستگاه های فرهنگی دایر شده در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن مشهد که در میدان بسیج برپا شده بود به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته ای پرداخت بود. در این ایستگاه نماد سانتریفیوژها و موشک های دور برد ایران به نمایش درآمده بود و راهپیمایان با آنها عکس یادگاری می گرفتند.

به آتش کشیدن پرچم آمریکا و اسرائیل به عنوان نماد های استکبار جهانی نیز در مراس راهپیمایی امسال همچون سال های گذشته در مسیر راهپیمایی توسط جوانان پرشور انقلابی تکرار شد.

تعدادی از جوانان به صورت خودش در مسیر راهپیمایی پرچم ایران را بر روی صورت و دست راهپیمایان ترسم می کردند که این اقدام با استقبال خوب راهپیمایان همراه بود.

حضور نیروهای پلیس در کنار اقشار مختلف مردم بای تامین نظم و امنیت راهپیمایی ۲۲ بهمن در طول مسیر مشهود بود به صورتی که تیم های مختلف فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از پلیس راهور گرفته تا یگان های ویژه در مکان های از پیش تعیین شده مستقر شده بود.

تقدیر استاندار خراسان رضوی از حضور مردم در راهپیمایی

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در پایان راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن با صدور پیامی از مردم استان برای شرکت در مراسم سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران قدردانی کرد.

در این پیام آمده است: حضور حماسی و غرور آفرین مردم شریف استان در مراسم راهپیمایی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و چهلمین بهار آزادی، تجدید عهد و پیمان مجددی بود با آرمان های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره) و شهدا که ملت ایران ثابت کرد تا ظهور منجی عالم بشریت (عج) دست از حمایت انقلاب اسلامی خود و تحقق شعار استقلال، آزادی، پیشرفت و عدالت در سایه جمهوری اسلامی بر نخواهد داشت.

این حضور پر شور و شعور، گسترده و مردمی، باعث روشنی قلب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)، خانواده های معظم شهدا و همه ملت شریف ایران و اعلام حمایت تمام قد از نظام مقدس جمهوری اسلامی است؛ این مهم به طور قطع وظیفه تمامی خدمتگزاران در دولت تدبیر و امید را در خدمت صادقانه و بی منت سنگین تر می کند.

مراسم راهپیمایی در شروع چهلمین بهار آزادی با حضور گسترده مردم متعهد و ولایتمدار استان و در نمایی یکپارچه با ملت سر بلند ایران، فرصتی بود تا ابهت و صلابت مردم آزاده ی ایران اسلامی به رخ منادیان دروغین حقوق بشر کشیده شود.

اینجانب برخود لازم می دانم از مردم همیشه در صحنه و آگاه استان به دلیل حضور باشکوه و گسترده در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن قدر دانی و عزت، سلامتی، آرامش و سعادت را برای همه ملت ایران آرزو کنم.