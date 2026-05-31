۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

پوشش جهیزیه ۴۶ هزار زوج توسط کمیته امداد

رشت- قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) ازدواج را پیمانی الهی و راهبردی دینی و اجتماعی دانست و از پوشش جهیزیه ۴۶ هزار زوج در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان پیش از ظهر یکشنبه در جشن ازدواج ۳۰ زوج مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) در رشت، از اهمیت والای ازدواج در دین مبین اسلام گفت و اظهار کرد: ازدواج، پیمانی الهی است که با تکیه بر اصول انسانی و حمایت‌های اجتماعی، پایه‌های آن مستحکم‌تر می‌شود.

قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) با اشاره به چالش‌های اقتصادی موجود، از تلاش‌های صورت‌گرفته از سوی مسئولان و خیرین برای تسهیل امر ازدواج قدردانی کرد.

وی احترام متقابل، محبت عملی، اعتماد و ارتباط صادقانه را به عنوان راه‌حل مشکلات و پرهیز از انتقادهای مکرر که به بنیان خانواده آسیب می‌زند، از ارکان اصلی یک زندگی پایدار برشمرد.

راهبرد کمیته امداد؛ تحکیم خانواده و جوانی جمعیت

صباغیان به حمایت‌های کمیته امداد از زوج‌های جوان در راستای تحکیم خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و افزود: در پوشش جهیزیه ۴۶ هزار زوج در کل کشور، در استان گیلان نیز یک هزار و ۵۲۸ نوعروس به زودی صاحب جهیزیه خواهند شد و این روند در سراسر کشور در حال اجراست.

وی تصریح کرد: کمیته امداد استان گیلان به هر زوج یک تخته فرش و مبلغ پنج میلیون تومان نیز جدا از هدایای جهیزیه، اهدا می‌کند.

قائم‌مقام کمیته امداد بر لزوم بهره‌گیری از خدمات مشاوره پیش و پس از ازدواج از طریق شرکت «راه زندگی» تأکید کرد و گفت: زوج‌های جوان با بهره‌گیری از مشاوره‌ها می‌توانند با آمادگی بیشتری وارد عرصه زندگی مشترک شوند.

