جریمه واردات محصولات تراریخته فعلاً در مجلس مسکوت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز عصر مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجهت ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع واردات محصولات تراریخته بدون مجوز در دستور قرار گرفت و به دلیل برخی ابهامات، برای رفع اشکال به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت.

این موضوع در بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه قید شده و بر اساس آن واردات هرگونه محصولات تراریخته بدون مجوز وزارتخانه های بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل ممنوع اعلام شده است. بر اساس بخشی از این بند الحاقی، واردات این محصولات بدون مجوز در صورتی که برای مصرف انسان باشد، جرم تلقی شده و علاوه بر ضبط محصول، واردکننده و توزیع کننده آن نیز به جریمه نقدی از ۳ تا ۵ برابر قیمت محصول محکوم می شوند.

همچنین در بخش دیگری از این بند، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات محصولات تراریخته قید شده است.

نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا پس از بررسی و رفع اشکال، مجدداً در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود.