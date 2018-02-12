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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۷؛

جریمه واردات محصولات تراریخته فعلاً در مجلس مسکوت ماند

جریمه واردات محصولات تراریخته فعلاً در مجلس مسکوت ماند

نمایندگان مجلس یک بند از لایحه بودجه را که به تعیین جریمه برای واردات محصولات تراریخته بدون مجوز و نیز افزایش تعرفه واردات این محصولات می پردازد، به کمیسیون تلفیق بودجه بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز عصر مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجهت ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع واردات محصولات تراریخته بدون مجوز در دستور قرار گرفت و به دلیل برخی ابهامات، برای رفع اشکال به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت.

این موضوع در بند الحاقی ۴ به تبصره ۱۱ لایحه بودجه قید شده و بر اساس آن واردات هرگونه محصولات تراریخته بدون مجوز وزارتخانه های بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل ممنوع اعلام شده است. بر اساس بخشی از این بند الحاقی، واردات این محصولات بدون مجوز در صورتی که برای مصرف انسان باشد، جرم تلقی شده و علاوه بر ضبط محصول، واردکننده و توزیع کننده آن نیز به جریمه نقدی از ۳ تا ۵ برابر قیمت محصول محکوم می شوند.

همچنین در بخش دیگری از این بند، افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات محصولات تراریخته قید شده است.

نمایندگان با ۱۸۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن، این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا پس از بررسی و رفع اشکال، مجدداً در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 4226044

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