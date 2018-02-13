بودجه بیت المال خرج «سرزمین مادری» شد/ زحمتی که هدر رفت

جعفر دهقان بازیگر تلویزیون درباره فعالیت های خود در عرصه بازیگری به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون سریال «سر دلبران» به کارگردانی محمدحسین لطیفی را آماده دارم که در ماه رمضان ۹۷ پخش می شود ولی نمی توان به آن سریال مناسبتی گفت.

وی ادامه داد: این سریال کار نویی است، یک اثر اجتماعی خیلی جذاب است که درباره مسایل روز جامعه حرف می زند و لطیفی هم هرچه در توان داشته برای این کار گذاشته است.

دهقان با اشاره به جزییات «سر دلبران» یادآور شد: همه این سریال در یزد تصویربرداری شد و داستان درباره شخصیت هایی است که در یک محله زندگی می کنند. من هم نقش یکی از اهالی محله را دارم و نسبت به کارهایی که خودم پیش از این انجام دادم متفاوت بود. ما برای این سریال سرما و گرمای یزد را تحمل کردیم و کار سخت و مشکلی بود.

این بازیگر تلویزیون درباره حضورش در سریال جدید سیروس حسن پور بیان کرد: سیروس حسن پور این روزها مشغول تولید مجموعه «بازی نقاب ها» است که یک سریال اجتماعی درباره فرهنگ ترکمن هاست و به زودی بازی من شروع می شود که باید به بندر ترکمن بروم.

بازیگر سریال «سرزمین مادری» به کارگردانی کمال تبریزی درباره این مجموعه و تکلیف آن نیز بیان کرد: من خیلی نگران شدم چون حدود ۲ تا ۳ سال تمام زحمت کشیده شد و بودجه بیت المال خرج شد اما حالا نمی گذارند سریال پخش شود و بعد درباره آن نتیجه گیری کنند.

وی ادامه داد: با اینکه این سریال بعد از انتقادات اصلاحیه خورد اما باز هم آن را پخش نمی کنند اینها بازیگر را دلسرد می کند چون نمی دانید کاری که در آن بازی می کنید فردا چه اتفاقی می افتد.

دهقان در پایان گفت: پس ما اصلا نباید درباره فرهنگ ها و قوم های مختلف سریال بسازیم کاش صبر می کردند و سریال را می دیدند و بعد اظهار نظر می کردند.