عدم سفر تیلرسون به اسرائیل یک حماقت استراتژیک است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اِگزمینر، سناتور «باب منندز» عضو بلندپایه و دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از ایالت نیوجرسی، روز دوشنبه «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا را ترغیب کرد که با توجه به درگیریهای اخیر نظامی میان سوریه و رژیم صهیونیستی، در سفر به خاورمیانه از سرزمینهای اِشغالی نیز دیدن کند.

سناتور باب منندز روز دوشنبه گفت: «عدم توقف [رکس تیلرسون] در اسرائیل با توجه به وخیم شدن اوضاع به دست ایران(!)، چیزی جز یک خطای دیپلماتیک و یک حماقت استراتژیک نخواهد بود».

گفتنی است که تیلرسون قصد سفری پنج روزه به ۵ پایتخت خاورمیانه را دارد که محور این سفرها، مقابله با تروریسم و بسیج متحدان واشنگتن برای برقراری ثبات در مناطقی از سوریه و عراق است که پیشتر تحت تصرف گروه تروریستی داعش بوده است.

اما در سفر ۵ روزه تیلرسون، هیچگونه برنامه ای برای سفر به اسرائیل پیش بینی نشده است؛ هرچند که او در دیدار از اردن- همسایه اسرائیل- توافقی برای ارائه کمکهای مالی بیشتر به این متحد خاورمیانه ای خود ارائه خواهد کرد.

منندز در ادامه گفت: «تغییر شکل این تهدیدات در تمام مرزها، اقدام و درگیری فوری و سطح بالا را برای نشان دادن تعهد آهنین ما به متحدانمان ضروری می سازد. دیدار وزیر تیلرسون یک پیام حیاتی را مخابره خواهد کرد؛ آنهم در شرایطی که ما در کنگره به همکاری با یکدیگر ادامه خواهیم داد تا از [تصویب] بودجه ای قابل توجه برای حمایت از امنیت اسرائیل و حمایت از تلاشهای تل آویو در مقابله با تهدیدات در تمام مرزها مطمئن شویم».

گفتنی است که بنا بر لایحه بودجه پیشنهادی در روز دوشنبه، تیم «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا قصد دارد در سال مالی ۲۰۱۹، کمک مالی ۳.۳ میلیارد دلاری به اسرائیل اختصاص دهد که در مقایسه با سال میلادی گذشته، یک افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که در پی تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، ارتش این کشور موفق به هدف قراردادن یک فروند اِف- ۱۶ و یک فروند اِف- ۱۵ متعلق به این رژیم شد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی مذبوحانه در تلاش است تا با بهانه قراردادن ورود یک پهپاد ایرانی به سرزمینهای اشغالی، اینگونه وانمود کند که رویدادهای روز شنبه (دهم فوریه/ ۲۱ بهمن ماه) ماحصل اقدامات ایران بوده است!

«دنی دانون» (Danny Danon) نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل متحد در پی سرنگونی جنگنده متجاوز ارتش این رژیم توسط پدافند هوائی ارتش سوریه، از شورای امنیت خواست تا علیه آنچه که به ادعای وی «اقدامات تحریک آمیز ایران(!)» در منطقه است، موضع گیری کند.