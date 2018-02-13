برداشت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد از حساب شرکت های دولتی و بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با الحاق بندی به لایحه بودجه دولت را مکلف کردند از طریق خزانه داری کل کشور ماهانه معادل یک درصد از یک دوازدهم هزینه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره سه این قانون را تا مبلغ ۵۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.