چتر ژاپنی به زودی گشوده می شود/ترجمه ای جدید از پرویز دوائی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «چتر ژاپنی» نوشته ویکتوریا توکاروا به زودی با ترجمه پرویز دوائی توسط انتشارات جهان کتاب منتشر و راهی بازار نشر می شود. این کتاب یکی از عناوین مجموعه «داستان های زمانه» است که توسط این ناشر چاپ می شود.

ویکتوریا توکارِوا نویسنده این کتاب متولد سال ۱۹۳۷ در شهر پتروگراد است. عشق به نوشتن از دوازده‌سالگی در او ایجاد شد که مادرش قصه‌ای از چخوف را با عنوان «ویولن روچیلد» برای او خواند. بعدترها توکاروا به ترتیب به تحصیل پزشکی، آموختن پیانو، معلمی موسیقی، بازیگری و تحصیل در رشته سناریونویسی رو آورد، ولی این‌همه را یکی بعد از دیگری رها کرد و یکسره به کار نوشتن پرداخت. اولین قصه‌ این نویسنده در سال ۱۹۶۴ چاپ شد.

وقتی‌که کمی گرم‌تر شد، آقایان مرفه، اسب بالدار، کوریدا، گفتن یا نگفتن، لباسی به رنگ گل یاس، تعطیلات رُمی، یکی از ماها، نگهبان شخصی، چهره کوچک عادی، نخستین آزمایش، به جای من، ریزش بهمن، ستاره‌ای در مه، من هستم، و... عناوین برخی آثاری هستند که او نوشته است.

مجموعه داستان «چتر ژاپنی» ۸ داستان را با عناوین مرکز ثقل، داستان شب عید، زیگزاگ، چتر ژاپنی، پایان خوش، به جای من… ، بین زمین و آسمان، چند قطره امید در بر می گیرد که توسط پرویز دوائی ترجمه شده اند و به زودی با حجم ۱۲۶ صفحه منتشر می شوند.