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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

«مناظره» به تلویزیون برگشت/ اجرای دوباره مرتضی حیدری

«مناظره» به تلویزیون برگشت/ اجرای دوباره مرتضی حیدری

برنامه گفتگومحور «مناظره» از این هفته جمعه ها از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، موضوع این هفته برنامه «مناظره» تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان است.

در این برنامه زنده که با حضور تعدادی از مردم در استودیو و خبرنگاران برگزار می شود، مهمانانی از وزارت آموزش و پرورش و استادان دانشگاه و صاحب نظران بعنوان موافق و مخالف طرح، درباره آثار مثبت و منفی این تصمیم مناظره خواهند کرد.

برنامه زنده «مناظره» به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که جمعه ۲۷ بهمن حوالی ساعت ۱۱ صبح با اجرای مرتضی حیدری و با حضور صاحب نظران و اصحاب رسانه از این شبکه پخش می شود.

کد مطلب 4226699
عطیه موذن

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