«مناظره» به تلویزیون برگشت/ اجرای دوباره مرتضی حیدری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، موضوع این هفته برنامه «مناظره» تصمیم وزارت آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان است.

در این برنامه زنده که با حضور تعدادی از مردم در استودیو و خبرنگاران برگزار می شود، مهمانانی از وزارت آموزش و پرورش و استادان دانشگاه و صاحب نظران بعنوان موافق و مخالف طرح، درباره آثار مثبت و منفی این تصمیم مناظره خواهند کرد.

برنامه زنده «مناظره» به تهیه کنندگی علیرضا اسکندری کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که جمعه ۲۷ بهمن حوالی ساعت ۱۱ صبح با اجرای مرتضی حیدری و با حضور صاحب نظران و اصحاب رسانه از این شبکه پخش می شود.