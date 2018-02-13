به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس، بهمن مردانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی مرودشت با اعلام این خبر گفت: حکم قضایی برای رفع تخلف و از بین بردن درخت‌کاری در حریم درجه‌یک تخت جمشید اجرا شد.

او افزود: این امر در راستای صیانت از آثار فرهنگی و جلوگیری از تعرض به تپه‌ها و یادمان‌های تاریخی صورت گرفته است.

درون محوطه حریم درجه یک که خود نیز دارای ارزش تاریخی و واجد آثار فراوان سطحی و زیرسطحی است، احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات، نصب دکل، درختکاری، دیوارکشی، حصارکشی، پی‌کنی، کند و کاو تسطیح اراضی، عملیات استخراج معدن سنگ، شن ماسه و خاک رس و دفن و رهاسازی زباله ممنوع است و هرگونه تخلف در حرایم میراث فرهنگی توسط بخش حقوقی این اداره پیگیری و اقدام قضایی آن با رای قاضی پرونده اجرا می‌شود.