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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

درخت‌کاری غیرمجاز در حریم درجه یک تخت جمشید برچیده شد

درخت‌کاری غیرمجاز در حریم درجه یک تخت جمشید برچیده شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری شهرستان مرودشت گفت: حکم قضایی برچیده شدن درخت‌کاری غیرمجاز در حریم درجه‌یک مجموعه جهانی تخت جمشید اجرا شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری فارس، بهمن مردانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی مرودشت با اعلام این خبر گفت: حکم قضایی برای رفع تخلف و از بین بردن درخت‌کاری در حریم درجه‌یک تخت جمشید  اجرا شد.

او افزود: این امر در راستای صیانت از آثار فرهنگی و جلوگیری از تعرض به تپه‌ها و یادمان‌های تاریخی صورت گرفته است.

درون محوطه حریم درجه یک که خود نیز دارای ارزش تاریخی و واجد آثار فراوان سطحی و زیرسطحی است، احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات، نصب دکل، درختکاری، دیوارکشی، حصارکشی، پی‌کنی، کند و کاو تسطیح اراضی، عملیات استخراج معدن سنگ، شن ماسه و خاک رس و دفن و رهاسازی زباله ممنوع است و هرگونه تخلف در حرایم میراث فرهنگی توسط بخش حقوقی این اداره پیگیری و اقدام قضایی آن با رای قاضی پرونده اجرا می‌شود.

کد مطلب 4226877
فاطمه کریمی

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