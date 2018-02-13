جیب بر حرفه ای فلسطین دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "حسن نورآبادی"، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با وقوع چندین فقره سرقت و جیب بری در محله های مختلف مهرآباد جنوبی و شکایت شهروندان، ماموران انتظامی این کلانتری شناسایی و دستگیری این متهم را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: طی بررسی های انجام شده و اطلاعات به دست آمده از مالباختگان چهره و مشخصات یک سارق حرفه ای و سابقه دار به دست آمد و تیم های عملیاتی برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی افزود: با شناسایی این متهم محل های وقوع جرم و محل تردد وی شناسایی شد و این اقدامات ادامه یافت تا این که در نهایت، متهم در یک بوستان تفریحی هنگام پرسه و انتخاب سوژه سرقت، شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.

رئیس کلانتری ۱۱۹ تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به کلانتری منتقل و در بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر سرقت و جیب بری اعتراف و در بازرسی از وسایل همراه وی ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

گفتنی است، متهم پس از تکمیل پرونده و اعتراف به جرایم خود برای رسیدگی قضایی به دادسرا منتقل شد.