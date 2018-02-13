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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

جیب بر حرفه ای فلسطین دستگیر شد

جیب بر حرفه ای فلسطین دستگیر شد

رئیس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی، با اشاره به دستگیری یک جیب بر حرفه ای در این محدوده، گفت: از این متهم به جرم سرقت ۲ گوشی تلفن همراه بازداشت و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "حسن نورآبادی"، به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با وقوع چندین فقره سرقت و جیب بری در محله های مختلف مهرآباد جنوبی و شکایت شهروندان، ماموران انتظامی این کلانتری شناسایی و دستگیری این متهم را در دستور کار خود قرار دادند.

این مقام انتظامی افزود: طی بررسی های انجام شده و اطلاعات به دست آمده از مالباختگان چهره و مشخصات یک سارق حرفه ای و سابقه دار به دست آمد و تیم های عملیاتی برای دستگیری متهم وارد عمل شدند.

وی افزود: با شناسایی این متهم محل های وقوع جرم و محل تردد وی شناسایی شد و این اقدامات ادامه یافت تا این که در نهایت، متهم در یک بوستان تفریحی هنگام پرسه و انتخاب سوژه سرقت، شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر شد.

رئیس کلانتری ۱۱۹ تصریح کرد: متهم پس از دستگیری به کلانتری منتقل و در بازجویی های انجام شده به جرم خود مبنی بر سرقت و جیب بری اعتراف و در بازرسی از وسایل همراه وی ۲ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.

گفتنی است، متهم پس از تکمیل پرونده و اعتراف به جرایم خود برای رسیدگی قضایی به دادسرا منتقل شد.

کد مطلب 4226971

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