به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عبدوس بعدازظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به انجام دو مرحله عملیات آبخیزداری در مهدیشهر، تأکید کرد: عملیات انعقاد قرارداد برای اجرای این دو طرح صورت گرفته و بهزودی شاهد اجرای آنها خواهیم بود همچنین باید گفت نخستین طرح بااعتبار هفت میلیارد و ۳۷۰میلیون تومان اجرای بند سنگ و ملاط به حجم دو هزار و ۴۹۰ مترمکعب و عملیات گابیون به حجم ۸۹۶مترمکعب به همراه بند سنگپایه بتونی به حجم ۱۵۰ مترمکعب است.
وی افزود: دیگر طرح در حوزه چشمه روزیه بااعتبار هفت میلیارد و ۹۳۲میلیون تومان شامل اجرای عملیات بند سنگ و ملاط به حجم چهار هزار و ۱۳۳ مترمکعب و دیوار ساحلی به حجم ۷۰۰مترمکعب و بند سبک پایه بتنی به حجم ۳۳۳ مترمربع و مرمت عملیات مکانیکی به حجم ۱۵۰ مترمکعب خواهد بود.
رئیس منابع طبیعی مهدیشهر بابیان اینکه مهار سیلابها هدف از اجرای این دو طرح است، تأکید کرد: در سالی که متأسفانه دچار خشکسالی شدید هستیم کنترل، مهار و بهرهوری از سیلابها میتواند توسط طرحهای آبخیزداری بر اساس کاربری خاص اراضی در عرصههای آبخیز مهدیشهر کارساز باشد.
فرسایش مشکل اساسی در مهدیشهر
عبدوس با تأکید بر اینکه یکی از راهها کاهش آثار سوء عدم وجود بارندگی اجرای طرحهای آبخیزداری است، بیان داشت: انتخاب عملیات مکانیکی برای اصلاح آبخیز نیاز به شناخت عوامل مختلف حوضه آبخیز دارد که این امر همواره در اجرای طرحهای منابع طبیعی لحاظ شده است.
وی افزود: از سوی دیگر نفوذناپذیری نزولات آسمانی به دلیل کاهش آنها در مهدیشهر متاسفانه باعث تشدید فرسایش شده که این امر در کنار زمان فاقد پوشش گیاهی مناسب، رگبارهای بهاره و تجمع آب در آبراهههای حوضچه آبخیزداری و ... باعث شده تا مشکلاتی در حوزه فرسایش به وجود آید که با اجرای طرحها و روشهای مذکور که موجب کاهش طول شیب دامنهها و حذف شیب آنها میشوند، میتوان اقدامات مفیدی را صورت داد.
رئیس منابع طبیعی مهدیشهر گفت: با توجه به خشکسالیهای اخیر و حجم بالای برداشت آب از سطح سفرههای زیرزمینی که باعث به هم خوردن توازن آب ورودی و خروجی حوزه آبخیز شهرستان شده، بهترین راه جلوگیری از روند افت سطح آبهای زیرزمینی، اقدامات آبخیزداری است.
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