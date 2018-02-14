هدفگذاری حمایت از فعالین صنایع دستی/ برگزاری نمایشگاه در ۱۲۰ غرفه

محمد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با برنامه ریزی های انجام شده، هدفگذاری هایی را در حوزه حمایت از تولید کنندگان، توسعه امکانات و ارائه تسهیلات انجام داده است.

حسین زاده خروجی حمایت و ارائه تسهیلات هدفمند به جامعه هدف را تحقق اشتغال زایی و بهره مندی از ظرفیت هنرمندان استان و توانمند سازی این حوزه دانست و بیان کرد: در سال جاری نیز تسهیلات مناسبی در راستای راه اندازی کارگاه های صنایع دستی و تولید ارائه شده است.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان بویراحمد با اشاره به برگزاری نمایشگاه سراسری صنایع دستی، هنرهای سنتی و سوغات محلی در شهر یاسوج، گفت: سومین نمایشگاه در این حوزه با شرکت ۱۴ استان از ۲۳ بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های شهر یاسوج در حال برگزاری است و تا ۲۸ بهمن ماه ادامه دارد.

حسین زاده نقش برگزاری نمایشگاه های عرضه محصولات صنایع دستی را در ایجاد انگیزه و بازاریابی محصولات محسوس دانست و برحمایت از تولید کنندگان تاکید کرد.