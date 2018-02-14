درگیری در کشمیر ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، درگیری پلیس هند با غیر نظامیان در «سری نگر» مرکز کشمیرِ تحت کنترل هند، منجر به کشته شدن ۲ غیر نظامی و همچنین ۲ نیروی امنیتی هند شد.
این درگیری ها در حالی صورت می گیرد که چند روز گذشته حمله افراد مسلح ناشناس به کمپ نظامیان هندی در کشمیر تحت کنترل هند، منجر به کشته شدن ۲ نظامی هندی و زخمی شدن چند تن دیگر شد.
متعاقب این حمله، دهلی نو پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. «محمد فیصل» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نیز در پاسخ به این اظهارات دهلی نو اعلام کرد که هند بارها و پس از هر حمله تروریستی، پاکستان را متهم به دست داشتن در آن میکند و برای اتهامزنیهای خود مدرکی ارائه نمیدهد.
وی افزود: جامعه جهانی باید به سخنان غیر مسئولانه مقامات دهلینو واکنش نشان دهد زیرا این اتهام زنیهای مکرر باعث ایجاد تنش در منطقه میشود.
محمد فیصل گفت: نظامیان هندی به کشتار مردم مظلوم و بیگناه کشمیر متهم هستند و با وجود قطعنامههای صریح سازمان ملل حاضر نیستند اشغال کشمیر را پایان دهند.
نظر شما